Özgür Demirtaş: Çok üzgünüm, maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Çok üzgünüm" diyerek Türkiye ekonomisine dair öngörülerini takipçileriyle paylaştı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomideki durumla ilgili olarak kritik değerlendirmelerde bulundu.
2022’de resmi enflasyon yüzde 80’leri görmüş, 2023’teyse baz etkisiyle düşmüştü. Kamuoyunda verileri tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) enflasyon göre yüzde 38,21 seviyesinde ancak yükselen kur, vergi artışları ve yeni ekonomi politikası kapsamında enflasyonun artacağı öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 12 Aralık’ta "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" demişti. Uluslararası kurum ve kuruluşların enflasyon tahminiyse bundan epey yüksek.
Örneğin JP Morgan, yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirdi. Banka yüzde 50 olan tahminini, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki faiz artışından sonra yüzde 57 olarak güncelledi.