Özgür Demirtaş: Çok üzgünüm, maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak

2022’de resmi enflasyon yüzde 80’leri görmüş, 2023’teyse baz etkisiyle düşmüştü. Kamuoyunda verileri tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) enflasyon göre yüzde 38,21 seviyesinde ancak yükselen kur, vergi artışları ve yeni ekonomi politikası kapsamında enflasyonun artacağı öngörülüyor.