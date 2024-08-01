Özel Sektörde Çalışanlar Bayram Edecek! Asgari Ücrette Yüzde 31'lik Ara Zam Kararı
Özel sektörde çalışanlar ara zammı aldı. Bazı şirketlerde yüzde 20 ile yüzde 31 oranında ara zam açıklandı. Bu zamla birlikte çalışanların maaşı arttı, zam beklentisi kısmen de olsa karşılandı.
Özel sektörde asgari ücrete yüzde 31 oranında ara zam kararı!
Asgari ücrete ara zam yapılmamasının etkileri sürüyor. Vatandaşlar yüksek enflasyonun ve Şimşek vergilerinin altından kalkmaya çalışırken bir yandan da asgari ücretle geçim kavgası veriyor. Asgari ücrete herhangi bir zam yapılmadığı için halk gözünü çalıştığı kurumlara çevirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem