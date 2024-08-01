Özel Sektörde Çalışanlar Bayram Edecek! Asgari Ücrette Yüzde 31'lik Ara Zam Kararı

Özel sektörde asgari ücrete yüzde 31 oranında ara zam kararı!

Asgari ücrete ara zam yapılmamasının etkileri sürüyor. Vatandaşlar yüksek enflasyonun ve Şimşek vergilerinin altından kalkmaya çalışırken bir yandan da asgari ücretle geçim kavgası veriyor. Asgari ücrete herhangi bir zam yapılmadığı için halk gözünü çalıştığı kurumlara çevirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem