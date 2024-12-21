Özel Sektör Çalışanına Banka Promosyonu Müjdesi! Patronlar Parayı Cebe Atıyordu, Kanun Teklifi Meclis’te

Yeni yılda hem emeklilerin hem de çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde verilen vaatlerin hayata getirilmesini bekleyen milyonlarca vatandaş gözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) çevirmiş durumda. Ancak bu hafta o beklenen adımlarla ilgili birçok kanun teklifi Meclis’e sunuldu.

KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Türkiye Gazetesi Yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgiye göre, Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ve uzun süredir taleplerini dile getiren yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için düzenleme de Meclis’e gelen konular arasında yer aldı. Teklifte o çalışanların ‘genel idare hizmetleri sınıfı’na geçirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği imkanlarının artırılması ve ek gösterge düzenlemesi ile haklarının iyileştirilmesi gibi konularda talepler iletildi. Ayrıca emeklilikte yaşanan düşük maaş sorunlarının giderilmesi için de çalışmalar gündeme taşındı.

SSK VE BAĞ-KUR’LULAR İÇİN SGK’DA EŞİTLİK

Sosyal güvenlik sistemi kapsamında geçmişten gelen eşitsizlikler de ele alındı. Özellikle Emekli Sandığı’na bağlı sigortalıların kız çocukları çalıştıkları halde ölüm aylığı alabilirken, SGK ve Bağ-Kur sigortalılarının bu haktan mahrum kalmaları önemli bir sorun olarak dile getirildi. Teklifte tüm sigortalı kız çocukların bu hakkı eşit şekilde kullanması istendi.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BANKA PROMOSYONLARI

Emeklisi, kamuda çalışanı banka promosyonlarından yararlanabilirken özel sektör çalışanlarının bu haktan mahrum bırakılması eleştirilerin odağında. En büyük sorunun işverenlerin promosyon ücretlerini çalışanlarla paylaşmaması olduğu ifade edilen teklif doğrultusunda özel sektör işçilerinin de banka promosyonlarından tam anlamıyla faydalanması talep edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi