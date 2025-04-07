Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Bekleme Süresi ve Yenileme Garantisi Değişiyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortasıyla ilgili önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

BEKLEME SÜRESİ DEĞİŞİYOR

Mevcut uygulamada özel sağlık sigortalarında genellikle 1 yıl bekleme süresi bulunuyor. Bu süre boyunca ortaya çıkan hastalıklar, sigorta şirketinin takdirine göre kapsam dışı bırakılabiliyor ya da poliçeye ek primlerle dahil edilebiliyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın köşesinden aktardığına göre, yeni düzenleme ile bu süre sadece ilk yıl için geçerli olacak. İlk yıl tamamlandıktan sonra bekleme süresi uygulanmayacak.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ GENİŞLETİLİYOR

Bir diğer önemli yenilik ise ömür boyu yenileme garantisi konusunda geliyor. Yeni düzenlemeye göre:

65 yaşına kadar olan bireyler, özel sağlık sigortası yaptırdıklarında 3 yıl boyunca aynı sağlık planında kalmaları halinde otomatik olarak ömür boyu yenileme garantisi alacak. Sigorta şirketleri, kişilerin geçmiş sağlık durumunu dikkate alarak riskli hastalıklar için özel şartlar, ek prim veya teminat limitleri belirleyebilecek. Ancak bu durum, ömür boyu yenileme garantisini engellemeyecek. Sigortalı kişi, bu garantiye sahip olduktan sonra poliçesini iptal ettirse bile, 5 yıl içinde tekrar sigorta yaptırırsa ömür boyu yenileme hakkı korunacak.

Kaynak: Hürriyet