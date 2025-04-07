Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Bekleme Süresi ve Yenileme Garantisi Değişiyor

Özel sağlık sigortalarında yeni düzenleme yolda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortasının şartlarında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Peki, hangi değişiklikler yapılacak?

Son Güncelleme:
Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Bekleme Süresi ve Yenileme Garantisi Değişiyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel sağlık sigortasıyla ilgili önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Bekleme Süresi ve Yenileme Garantisi Değişiyor - Resim : 1

BEKLEME SÜRESİ DEĞİŞİYOR

Mevcut uygulamada özel sağlık sigortalarında genellikle 1 yıl bekleme süresi bulunuyor. Bu süre boyunca ortaya çıkan hastalıklar, sigorta şirketinin takdirine göre kapsam dışı bırakılabiliyor ya da poliçeye ek primlerle dahil edilebiliyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın köşesinden aktardığına göre, yeni düzenleme ile bu süre sadece ilk yıl için geçerli olacak. İlk yıl tamamlandıktan sonra bekleme süresi uygulanmayacak.

Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem: Bekleme Süresi ve Yenileme Garantisi Değişiyor - Resim : 2

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ GENİŞLETİLİYOR

Bir diğer önemli yenilik ise ömür boyu yenileme garantisi konusunda geliyor. Yeni düzenlemeye göre:

65 yaşına kadar olan bireyler, özel sağlık sigortası yaptırdıklarında 3 yıl boyunca aynı sağlık planında kalmaları halinde otomatik olarak ömür boyu yenileme garantisi alacak. Sigorta şirketleri, kişilerin geçmiş sağlık durumunu dikkate alarak riskli hastalıklar için özel şartlar, ek prim veya teminat limitleri belirleyebilecek. Ancak bu durum, ömür boyu yenileme garantisini engellemeyecek. Sigortalı kişi, bu garantiye sahip olduktan sonra poliçesini iptal ettirse bile, 5 yıl içinde tekrar sigorta yaptırırsa ömür boyu yenileme hakkı korunacak.

Bütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe GirecekBütün Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak: 1 Mart İtibarıyla Yürürlüğe GirecekEkonomi

Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi: İşte Sağlık Hizmeti Alanında Yapılan DeğişikliklerResmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi: İşte Sağlık Hizmeti Alanında Yapılan DeğişikliklerGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Özel sağlık sigortası
Son Güncelleme:
İstanbul'un 33 Yıllık Hastane Devi Konkordato İlan Etti! Özel Aksu Göztepe Hastanesi için 3 Aylık Mühlet Verildi İstanbul'un 33 Yıllık Hastane Devi Konkordato İlan Etti
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nden 'Boykot' Raporu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nden 'Boykot' Raporu
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu, Kılıçdaroğlu'nun Ekibi Tasfiye Edildi... İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme
TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti Aybüke Pusat'tan Sonra Teşkilat'ta Bir Ayrılık Daha
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı