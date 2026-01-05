Özel Okullarda Yeni Zam Oranları Belli Oldu: Fiyatlar Sınıflara Göre Değişecek! İşte Veliler İçin Yeni Dönem Ödemeler

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulayabileceği zam oranlarının üst sınırı belirlendi. Okul öncesi ile 1, 5 ve 9. sınıflar için tavan oran yüzde 43,92 olurken, ara sınıflarda zam oranı yüzde 30,74 olarak uygulanacak. Eğitim dışı bazı kalemlerdeki artış ise yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2026 yılının ilk yarısına ilişkin zam oranları netleşti. Bu kapsamda özel okulların 2026–2027 eğitim öğretim döneminde uygulayacağı ücret artışları için üst sınırlar da belirlenmiş oldu.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam oranlarının kesinleşmesinin ardından özel okulların öğrenim ücretlerine yansıyacak artış oranları da duyuruldu. Açıklanan oranlarla birlikte velilerin gelecek dönem için ödeyeceği tutarlar da şekillenmeye başladı.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

NTV muhabiri Merih Ak’ın aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde, okul öncesi ile 1, 5 ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için öğrenim ücreti artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi. Aynı okulda eğitimine devam eden ara sınıflarda ise zam oranı yüzde 30,74 seviyesinde uygulanacak.

Eğitim hizmeti dışında kalan; ancak servis ve yemek ücretlerini kapsamayan diğer kalemlerde yapılabilecek artış oranı da yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı.

Belirlenen tavan oranların üzerinde ücret artışı yapılması yasaklandı. Özel okulların yeni dönem ücretlerini açıklanan üst sınırlar doğrultusunda belirlemeleri gerekecek.

