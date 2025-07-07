Özel İzinle Üretiliyor, Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Topraktaki Altının Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor
Kastamonu’da doğadan toplanması yasak olan endemik salep bitkisi, artık tarlalarda üretiliyor. Kilosu 3 bin TL’ye alıcı bulan salep, büyük emek ve dikkatle hasat ediliyor. Hedef ise Kastamonu’yu salep üretiminde öncü şehir haline getirmek.
Kaynak: İHA
Doğal alanlardan toplanması yasak olan salep bitkisi, Kastamonu’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle kontrollü olarak tarım arazilerinde yetiştiriliyor. 2023 yılında başlatılan “Doğadan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği” projesi kapsamında il genelinde oluşturulan salep sahaları bu yıl 30 dekara ulaştı. Hasat ise geleneksel yöntemlerle, elle ve büyük özenle yapılıyor.
KİLOSU 3 BİN TL’YE KADAR ALICI BULUYOR
İlaç, gıda ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan salep, yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Kilosu 2 bin ila 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan salep, Kastamonu için yeni bir tarımsal gelir kapısı haline geliyor.
“OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR GELENEK”
Kastamonu’nun Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, bölgenin bu bitkiyle tarihi bağını şu sözlerle anlatıyor:
“Salep orkideleri Kastamonu’da 25’ten fazla türde bulunuyor. Osmanlı döneminde bu bölgeden yılda yaklaşık 150 ton salep saraya gönderilirmiş. Günümüzde ise artan nüfus ve azalan doğal kaynaklar nedeniyle salebin tarımsal üretimi artık zorunlu hale geldi.”
KASTAMONU SALEPTE YENİDEN ÖNCÜ OLMAK İSTİYOR
Doğdu’nun kurduğu kooperatif, 2023’te bu hedefle yola çıktı. Amaçları yalnızca üretimi artırmak değil aynı zamanda üreticilere güvenilir tohum sağlamak, doğru üretim yöntemlerini öğretmek ve salebi katma değerli, paketlenmiş ürün haline getirerek tüketiciyle buluşturmak.
MAKİNE İLE DEĞİL, EMEKLE HASAT
Salep oldukça hassas bir bitki olduğu için makineli hasat yapılamıyor. Elle yapılan hasatta, köklerde en ufak zedelenme tohumluk değeri yok edebiliyor. Bu nedenle hem dikim hem hasat aşamasında dikkatli ve eğitimli işçilerle çalışılması gerekiyor. Doğdu’ya göre, bu işçiliğin yaygınlaştırılmasıyla bölge halkı için yeni bir istihdam alanı da doğabilir.
“METREKAREDE 1 KİLO VERİM, YIL OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ”
Kooperatif bünyesinde bu yıl 300 metrekarelik alanda yapılan hasatta, metrekare başına yaklaşık bir kilogram ürün alındı. Ancak geçmiş yıllarda farklı şehirlerden gelen tohumlarda uyum sorunu yaşandığı için bazı alanlarda hasat yapılmadı. Bu alanların önümüzdeki sezon için adaptasyon süreci tamamlanarak yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.
ÜRETİM ALANI HENÜZ SINIRLI AMA UMUT BÜYÜK
Kastamonu’da henüz geniş çaplı üretim yapılmasa da, küçük parsellerde deneme amaçlı salep tarımı yapan üreticilerin sayısı artıyor. Ferdi Doğdu, bu yılki hasatla birlikte hem tohumluk stoklarını artırmayı hem de gelecek yıl üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.