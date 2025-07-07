Özel İzinle Üretiliyor, Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Topraktaki Altının Kilosu 3 Bin TL'ye Satılıyor

Doğal alanlardan toplanması yasak olan salep bitkisi, Kastamonu’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle kontrollü olarak tarım arazilerinde yetiştiriliyor. 2023 yılında başlatılan “Doğadan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği” projesi kapsamında il genelinde oluşturulan salep sahaları bu yıl 30 dekara ulaştı. Hasat ise geleneksel yöntemlerle, elle ve büyük özenle yapılıyor.

KİLOSU 3 BİN TL’YE KADAR ALICI BULUYOR

İlaç, gıda ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan salep, yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Kilosu 2 bin ila 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılan salep, Kastamonu için yeni bir tarımsal gelir kapısı haline geliyor.