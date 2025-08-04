Özel Hastaneye Giden Herkesi İlgilendiriyor! O Ücretlerin Hepsi İade Ediliyor

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İstanbul’da özel bir hastanede muayene olan bir vatandaş, yapılan tetkik ve işlemler için yaklaşık 17 bin TL ödeme yaptı. Ancak, bu ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen sınırların çok üzerinde olduğunu fark edince, ücret iadesi için SGK'ya başvurdu. Talebi reddedilen vatandaş bu kez rotasını Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) çevirdi.

FAZLA ÖDEME İADE EDİLDİ

Vatandaşın başvurusunu inceleyen KDK, ilgili özel hastaneyle iletişime geçerek konuya müdahil oldu. Kurum, fazladan tahsil edilen ücretin iade edilmesi gerektiğini hastaneye bildirdi. KDK’nın sürece dahil olmasının ardından, hastane vatandaşla uzlaşma yoluna gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda 11 bin 400 TL’lik fazla ödeme iade edildi.

Kaynak: AA