Özel Halk Otobüsü Ücretlerine Zam!

Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5362 sayılı esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır.

Kaynak: İHA