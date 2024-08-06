Özel Halk Otobüsü Ücretlerine Zam!

Özel Halk Otobüsü ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, öğrenci, tam ve nakit ödeme miktarları arttırıldı.

Son Güncelleme:
Özel Halk Otobüsü Ücretlerine Zam! - Resim: 1

Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5362 sayılı esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır.

Kaynak: İHA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Kredi Kartı İçin Resmî Açıklama Geldi: Başkasının Kartını Kullanana Ceza Var mı? Kredi Kartı İçin Resmî Açıklama Geldi
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Benzin ve Motorinde Fiyat Artışı Mı Oldu? Güncel Fiyatlar Nedir? İşte Detaylar… Akaryakıt Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Benzin ve Motorinde Fiyat Artışı Mı Oldu?
1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi İçin Başvurular Başladı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın: İşte Detaylar 1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi İçin Başvurular Başladı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın
Yatırımcısına Göbek Attırdı: Borsa, Altın, Dolar... Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu? Borsa, Altın, Dolar... Geçtiğimiz Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne Oldu?
Chery, Range Rover'ın İkiz Modelini Türkiye'ye Getirdi: Piyasa Şartlarının Çok Altına Satılacak Chery, Range Rover'ın İkiz Modelini Türkiye'ye Getirdi: Piyasa Şartlarının Çok Altına Satılacak
Almanya'da En Çok O Mesleğe Eleman Alımı Yapılıyor! Yeni İşçi Alımı Başladı Almanya'da En Çok O Mesleğe Eleman Alımı Yapılıyor! Yeni İşçi Alımı Başladı
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: Bakan Duyurdu, Muayenede Yeni Dönem Başladı Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor: Muayenede Yeni Dönem Başladı
81 İldeki ATM'lerde Uygulanacak: Tek Tip Para Dönemi Başladı 81 İldeki ATM'lerde Uygulanacak: Tek Tip Para Dönemi Başladı
Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı