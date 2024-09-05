Özata Denizcilik Halka Arz Sonuçları Belli Oldu: Kişi Başı Kaç Lot Verildi?

Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından, 500 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda, kişi başına düşen lot miktarı açıklandı. Şirket toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıtarak, elde edeceği gelirin büyük bir kısmını finansman giderlerinin azaltılması için kullanacağını duyurdu.