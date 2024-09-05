Özata Denizcilik Halka Arz Sonuçları Belli Oldu: Kişi Başı Kaç Lot Verildi?
1.4 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüyle dikkat çeken Özata Denizcilik'in halka arz sonuçları belli oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından, 500 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda, kişi başına düşen lot miktarı açıklandı. Şirket toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıtarak, elde edeceği gelirin büyük bir kısmını finansman giderlerinin azaltılması için kullanacağını duyurdu.
Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz sürecinde, Özata Denizcilik'ten kişi başına 1155 TL değerinde 11 lot düştü. Halka arza toplamda 618 bin 855 kişi katıldı. Şirket, 'OZATD' koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.
Şirketin halka arz edilen hisseleri 105 TL fiyatla işlem görecek. Özata Denizcilik, 5 Eylül 2024 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
Özata Denizcilik, halka arzdan elde edeceği geliri şu alanlarda kullanmayı planlıyor:
- %40-45 finansman giderlerinin azaltılması,
- %20-25 üst yapı ve alt yapı yatırımları,
- %15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı,
- %15-20 işletme sermayesi.
Şirket, 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğü ve %18.71 halka açıklık oranıyla dikkat çekiyor. Katılım endeksine uygun olan firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılamayacak.