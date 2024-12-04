Ozan Bingöl 'Çok Enteresan' Dedi Çarpıcı Tabloyu Açıkladı: Asgari Ücret Zammını Hiç Böyle Görmediniz
Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü 3 Ocak 2025 çevrildi. Canlı yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Çok enteresan” diyerek asgari ücrette beklediği çarpıcı tabloyu açıkladı.
Kaynak: Sözcü Tv
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2016-2024 yılları arasında ülkeler itibariyle asgari ücret değişimini değerlendirdi.
Asgari ücrette zam pazarlığı için sayılı günler kala vergi uzmanı Ozan Bingöl'den de çarpıcı bir değerlendirme geldi. İktidar, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik" dese de ülkeler arasındaki asgari ücret değişimlerinde Türkiye'nin yeri dikkat çekti.
'ÇOK ENTERESAN BİR TABLO'
SÖZCÜ TV'deki Para Politika programına katılan Bingöl, "Euro kuruyla ülkeleri tek tek kıyasladım. Moldova'da 2016 ikinci çeyrek ve 2024 ikinci çeyrek oranındaki fark yüzde 474, Romanya'da yüzde 169, Karadağ'da yüzde 84.9, Almanya'da yüzde 42, Yunanistan'da yüzde 41, gelelim Türkiye'ye yüzde 6.8... Bu çok enteresan bir tablo" dedi.
'ASGARİ ÜCRETLİYE NEYİ KONUŞUYORSUNUZ?'
Bingöl şunları söyledi:
-Bırakın enflasyona ezdirmeyi siz milli gelirden payı bile vermemişsiniz asgari ücretliye neyi konuşuyorsunuz.
-Şu rakamlara bakar mısınız? Moldova'da yüzde 474 ortalama Euro kuruyla artış var. Eurostart verileri olduğu için Euro kuruyla aldık tabloyu.
-Yıllardır asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik diyorsunuz, Nerede enflasyona ezdirmemişsiniz.