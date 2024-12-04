Ozan Bingöl 'Çok Enteresan' Dedi Çarpıcı Tabloyu Açıkladı: Asgari Ücret Zammını Hiç Böyle Görmediniz

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2016-2024 yılları arasında ülkeler itibariyle asgari ücret değişimini değerlendirdi.

Asgari ücrette zam pazarlığı için sayılı günler kala vergi uzmanı Ozan Bingöl'den de çarpıcı bir değerlendirme geldi. İktidar, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik" dese de ülkeler arasındaki asgari ücret değişimlerinde Türkiye'nin yeri dikkat çekti.