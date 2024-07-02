Oyunseverlere kötü haber! PlayStation oyunlarına dev zam geldi
Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Sony, PlayStation oyunlarına bir kez daha zam yaptı.
Sony'den oyunseverleri üzecek bir haber geldi. Dün gece itibarıyla yapılan zamların ardından birçok PlayStation oyununun fiyatı ciddi oranda arttı.
Popüler ve AAA oyunlarda yaşanan zamla beraber bazı oyunların fiyatı 2 bin 800 TL'ye dayandı.
Zamlardan etkilenen oyunların bazıları ise God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone oldu. Marvel's Spider-Man 2 veya Assassin's Creed Mirage gibi oyunların fiyatı ise aynı kaldı.
HANGİ PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM GELDİ?
Zam gelen PlayStation oyunları ise şu şekilde:
- God of War: Ragnarök: 2.799 TL
- Call of Duty Black Ops 6: 2.799 TL
- The Last of Us Part I: 2.799 TL
- Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition: 2.799 TL
- Silent Hill 2 Remake: 2.499 TL
- Star Wars Outlaws: 2.799 TL
- Hellblade: Senua's Sacrifice: 1.049 TL
- Days Gone: 1.399 TL
- Bloodborne: GOTY Edition: 1.199 TL
- Warhammer 40.000: Space Marine 2: 2.799 TL
- Black Myth: Wukong: 2.499 TL