Oyunseverlere kötü haber! PlayStation oyunlarına dev zam geldi

Sony'den oyunseverleri üzecek bir haber geldi. Dün gece itibarıyla yapılan zamların ardından birçok PlayStation oyununun fiyatı ciddi oranda arttı.

Popüler ve AAA oyunlarda yaşanan zamla beraber bazı oyunların fiyatı 2 bin 800 TL'ye dayandı.

Zamlardan etkilenen oyunların bazıları ise God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone oldu. Marvel's Spider-Man 2 veya Assassin's Creed Mirage gibi oyunların fiyatı ise aynı kaldı.

HANGİ PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM GELDİ?

Zam gelen PlayStation oyunları ise şu şekilde: