OVP sonrası maaşlarda ocak ayı hesabı: Emekliler o rakamı şimdiden garantiledi

İŞTE EMEKLİLERİN CEBİNDEKİ ZAM

Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak tahmin ettiği yıl sonu enflasyonu OVP'de yüzde 65 ile güncellendi. Bu rakama göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Böylece emekliler yüzde 37,76'lık zammı garantilemiş oldu.