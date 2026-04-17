ÖTV'siz Araçta Şartlar Değişti: Karar Yürürlüğe Girdi! İşte ÖTV'siz Alınabilecek Otomobiller

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında kapsam genişletildi. Yeni şartlarla hangi araçların alınabileceği de netleşti. İşte tüm detaylar...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi ay başında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Söz konusu düzenleme ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bedelli askerlik ücreti, engelliye ÖTV'siz araç, depremzedelere indirim gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV'SİZ ARAÇDA KAPSAM GENİŞLEDİ

Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışında da değişikliğe gidildi. Ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

ÖTV ve MTV'den muaf olarak satın alınabilecek araçlar için belli şartlar bulunuyor. Buna göre, otomobillerin motor silimdir hacmine bakılmaksızın, araçların ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

ÖTV'siz alınacak araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Bu nedenle ÖTV'siz alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon.

