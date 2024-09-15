ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı

YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

MG HS, tam elektrikli olarak 100 kilometreye kadar yol alabiliyor ve toplamda 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip. Turbo motor ve elektrikli motorun birleşimiyle araç, 339 beygir güce ulaşıyor. Araç, ilk etapta mevcut MG müşterilerine ön satışa sunuldu, ancak 16 Eylül'den itibaren genel satışa açılacak. Fiyatının ise 2 milyon TL civarında olacağı öngörülüyor.