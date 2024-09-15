ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı

Şarj edilebilir hibrit araçlara (PHEV) yönelik sağlanan ÖTV avantajından ilk yararlanan marka MG oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı - Resim: 1

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarındaki Çinli markaların agresif stratejileri ve buna karşı uygulanan yüksek vergilere rağmen, PHEV araçlar için %30’luk bir ÖTV teşvik programı devreye girdi.

Teşvikten yararlanmak için BYD, Seal U DM modeliyle hazırlık yaparken, bu avantajdan faydalanan ilk marka MG oldu. MG, HS modelini %30 ÖTV diliminde piyasaya sunarak hızlı davrandı.

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ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı - Resim: 2

YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

MG HS, tam elektrikli olarak 100 kilometreye kadar yol alabiliyor ve toplamda 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip. Turbo motor ve elektrikli motorun birleşimiyle araç, 339 beygir güce ulaşıyor. Araç, ilk etapta mevcut MG müşterilerine ön satışa sunuldu, ancak 16 Eylül'den itibaren genel satışa açılacak. Fiyatının ise 2 milyon TL civarında olacağı öngörülüyor.

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