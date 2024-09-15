ÖTV Teşviğinden Yararlanacak Modeller Belli Oldu: Devler Birbirini Solladı
Şarj edilebilir hibrit araçlara (PHEV) yönelik sağlanan ÖTV avantajından ilk yararlanan marka MG oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarındaki Çinli markaların agresif stratejileri ve buna karşı uygulanan yüksek vergilere rağmen, PHEV araçlar için %30’luk bir ÖTV teşvik programı devreye girdi.
Teşvikten yararlanmak için BYD, Seal U DM modeliyle hazırlık yaparken, bu avantajdan faydalanan ilk marka MG oldu. MG, HS modelini %30 ÖTV diliminde piyasaya sunarak hızlı davrandı.
YARIN SATIŞA ÇIKIYOR
MG HS, tam elektrikli olarak 100 kilometreye kadar yol alabiliyor ve toplamda 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip. Turbo motor ve elektrikli motorun birleşimiyle araç, 339 beygir güce ulaşıyor. Araç, ilk etapta mevcut MG müşterilerine ön satışa sunuldu, ancak 16 Eylül'den itibaren genel satışa açılacak. Fiyatının ise 2 milyon TL civarında olacağı öngörülüyor.