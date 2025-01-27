ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i…
Milyonlarca araç sahibi ÖTV muafiyetli hurda teşviki için ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara gözünü çevirdi. Henüz net bir açıklama olmasa da Meclis’e taşınan konu için bekleyiş başlarken, trafikte dikkat çekici rakamlar ortaya çıktı. Yollardaki otomobillerin ortalama yaşı 14,3’e ulaştı. Trafikteki araç sayısında 2017’den bu yana yüzde 10’luk bir gerileme yaşanırken, sektör temsilcileri ÖTV matrah güncellemesi ve hurda teşvikinin acilen çıkması gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Türkiye’de otomobil parkları hızla yaşlanıyor. Araç sahibi olma profili değişiyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl trafikteki araçların yaş ortalaması yüzde 14,3’e yükselerek rekor kırdı. Trafikteki her 4 otomobilden biri hurda yaşını aştı. 0-5 yaş arasındaki otomobillerin oranı ise son 7 yılda 20 puan düşüşle yüzde 24,5’e geriledi. Buna karşın lüks araç segmentinde satışlarda dikkat çekici artış yaşandı.
TRAFİKTEKİ YAŞLI ARAÇ SAYISI REKOR DÜZEYDE
Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre, otomobillerin ortalama yaşı 2017’den 2024’e kadar 1,8 puan artarak yüzde 14,3 seviyelerinde gerçekleşti. En büyük artış 11-15 yaş aralığında görülürken yüzde 5,8 puanlık artışla oran yüzde 20,3’e ulaştı. 21 yaş ve üzerindeki araçların trafikteki oranı da yüzde 25,6’ya yükseldi.
ORTA SINIF OTOMOBİLE ULAŞAMIYOR
Artan enflasyon ve kredi erişimindeki zorluklar orta sınıfın otomobil alımını güçleştirdi. 2024 yılında ekonomik segmentteki araç satışları yüzde 2’nin üzerinde azalırken lüks segmentte yüzde 29’luk bir büyüme kaydedildi. Vergi oranlarının düşük olduğu A, B ve C segment araçlar piyasanın yüzde 85,7’sini oluştururken, bu oran 2023’te yüzde 89’du.
HURDA TEŞVİKİ BEKLENTİLERİ GİT GİDE ARTIYOR
Sektör temsilcileri ÖTV sisteminin otomobil erişimini zorlaştırdığına dikkat çekiyor. ÖTV matrah güncellemelerinin yapılmaması nedeniyle neredeyse tüm modeller yüzde 80’lik vergi dilimine girdi. Hem yerli otomobile talebi attırmak hem de emisyon hedeflerini desteklemek adına vergi sisteminde düzenleme çağrısı yapan sektör temsilcileri hurda teşvikinin de bir an önce çıkmasını istedi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt konuya ilişkin görüş bildirerek, “Türkiye’nin artık yeni teknolojileri tanımlayan, vatandaşlarımızın mobiliteye ulaşımını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı yeni bir vergi sistemine ihtiyacı var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye’nin büyük bir otomotiv sektörü potansiyeli var ve mobilite herkes için bir ihtiyaç. Bununla birlikte şu anda ülkemizin çok yaşlı bir araç parkı var ve bunun gençleşmesi çok büyük önem taşıyor. Bu araç parkının gençleşmesi, yeni araç satışından ziyade trafik güvenliği, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.