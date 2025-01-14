ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı

Hurda teşvikli ÖTV muafiyetiyle otomobil almak isteyenlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa, şimdiden otomobil stoklarının hızla tükenmesine yol açtı.

Kaynak: Haber Merkezi

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 1

Hurda araç teşvikinden yararlanarak ÖTV muafiyetli otomobil satın almak isteyenlerin tercih edebileceği araçlar için bazı kriterler bulunuyor. Yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 2

TALEP GİDEREK ARTIYOR

Listenin en pahalı modellerinden biri olarak öne çıkan Toyota C-HR, bu teşvik kapsamında en yüksek indirimi sunuyor. Bu durum, söz konusu araca olan talebi artırırken, stok sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 3

Engelliler için sağlanan ÖTV muafiyeti de benzer kriterlere dayanıyor. Ancak özellikle daha fazla kâr elde etmek isteyen alıcıların pahalı modelleri tercih etmesi, talepleri daha da yoğunlaştırıyor.

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 4

STOKLAR TAMAMEN TÜKENDİ

Toyota bayileri başta olmak üzere birçok yetkili satıcı, Toyota C-HR stoklarının tamamen tükendiğini ve yeni stokların geliş tarihinin belirsiz olduğunu bildiriyor. Üstelik bayilerde herhangi bir sıra sistemi bulunmadığı için alıcıların şanslarını denemeleri gerekiyor.

Bayiler, müşterilere düzenli olarak stok durumunu kontrol etmelerini öneriyor. Ancak araç bulunabilirliği şans faktörüne bağlı olduğu için, stokların hızla tükenmesi ve ulaşılabilirliğin azalması ciddi bir sorun teşkil ediyor.

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 5

KARABORSA ENDİŞESİ GÜNDEMDE

Stok sıkıntısı, iki yıl önce benzer durumlarda yaşandığı gibi karaborsa endişelerini de gündeme getirdi. Bayilerdeki bazı üst düzey yöneticilere çeşitli hediyeler verilerek stok ayrılması gibi iddialar tekrar tartışılmaya başlandı.

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 6

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

ÖTV muafiyetiyle hurda teşvikinden yararlanmak isteyenlerin, araç seçimi ve bayilerle iletişim süreçlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Ayrıca, teşvikten faydalanma şartlarını dikkatlice inceleyerek süreci planlamaları önem taşıyor.

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ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı - Resim: 7

Uzmanlar hurda teşviki kapsamındaki araçlara olan talebin giderek artması, yasanın yürürlüğe girmesiyle stok krizinin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.

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