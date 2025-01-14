ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı
Hurda teşvikli ÖTV muafiyetiyle otomobil almak isteyenlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa, şimdiden otomobil stoklarının hızla tükenmesine yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hurda araç teşvikinden yararlanarak ÖTV muafiyetli otomobil satın almak isteyenlerin tercih edebileceği araçlar için bazı kriterler bulunuyor. Yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor.
TALEP GİDEREK ARTIYOR
Listenin en pahalı modellerinden biri olarak öne çıkan Toyota C-HR, bu teşvik kapsamında en yüksek indirimi sunuyor. Bu durum, söz konusu araca olan talebi artırırken, stok sıkıntısını da beraberinde getiriyor.
Engelliler için sağlanan ÖTV muafiyeti de benzer kriterlere dayanıyor. Ancak özellikle daha fazla kâr elde etmek isteyen alıcıların pahalı modelleri tercih etmesi, talepleri daha da yoğunlaştırıyor.
STOKLAR TAMAMEN TÜKENDİ
Toyota bayileri başta olmak üzere birçok yetkili satıcı, Toyota C-HR stoklarının tamamen tükendiğini ve yeni stokların geliş tarihinin belirsiz olduğunu bildiriyor. Üstelik bayilerde herhangi bir sıra sistemi bulunmadığı için alıcıların şanslarını denemeleri gerekiyor.
Bayiler, müşterilere düzenli olarak stok durumunu kontrol etmelerini öneriyor. Ancak araç bulunabilirliği şans faktörüne bağlı olduğu için, stokların hızla tükenmesi ve ulaşılabilirliğin azalması ciddi bir sorun teşkil ediyor.
KARABORSA ENDİŞESİ GÜNDEMDE
Stok sıkıntısı, iki yıl önce benzer durumlarda yaşandığı gibi karaborsa endişelerini de gündeme getirdi. Bayilerdeki bazı üst düzey yöneticilere çeşitli hediyeler verilerek stok ayrılması gibi iddialar tekrar tartışılmaya başlandı.
TÜKETİCİLER NE YAPMALI?
ÖTV muafiyetiyle hurda teşvikinden yararlanmak isteyenlerin, araç seçimi ve bayilerle iletişim süreçlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Ayrıca, teşvikten faydalanma şartlarını dikkatlice inceleyerek süreci planlamaları önem taşıyor.
Uzmanlar hurda teşviki kapsamındaki araçlara olan talebin giderek artması, yasanın yürürlüğe girmesiyle stok krizinin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.