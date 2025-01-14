ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşvikinde Karaborsa Tehlikesi! Stok Sıkıntısı Başladı

STOKLAR TAMAMEN TÜKENDİ

Toyota bayileri başta olmak üzere birçok yetkili satıcı, Toyota C-HR stoklarının tamamen tükendiğini ve yeni stokların geliş tarihinin belirsiz olduğunu bildiriyor. Üstelik bayilerde herhangi bir sıra sistemi bulunmadığı için alıcıların şanslarını denemeleri gerekiyor.

Bayiler, müşterilere düzenli olarak stok durumunu kontrol etmelerini öneriyor. Ancak araç bulunabilirliği şans faktörüne bağlı olduğu için, stokların hızla tükenmesi ve ulaşılabilirliğin azalması ciddi bir sorun teşkil ediyor.