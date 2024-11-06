ÖTV Muafiyetli Engelli Araç Limiti 2025'te Ne Kadar Olacak? İşte Yeni Liste...
2025 yılında engelli vatandaşların ÖTV muafiyeti ile araç satın alma limitinde önemli bir artış gerçekleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılına yönelik yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, pek çok vergi, harç ve ücrette olduğu gibi engelli araç alımında ÖTV’siz üst limiti de etkileyecek.
2025 ÖTV ÜST LİMİTİ NE OLACAK?
2024 yılı için 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV’siz araç üst limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltilecek. Bu sayede, engelli vatandaşlar daha geniş araç seçenekleri arasından tercih yapabilecek.
MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
ÖTV muafiyetli araç alımı hakkı, yüzde 90 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için geçerlidir. Bu kişilerin, yaş sınırlaması olmadan, belirleyeceği yakınları aracı kullanabilir. Engelli kişi 18 yaşının altında ya da araç kullanamayacak durumdaysa, aile bireyleri bu araçtan yararlanabilir ve işlemleri gerçekleştirebilir. Şehit eş veya çocuklarından biri de bir defaya mahsus ÖTV muafiyetinden faydalanabilir; eğer eş veya çocuk yoksa bu hak, anne ya da babaya tanınır.
ÖTV MUAFİYETİNE HANGİ ARAÇLAR DAHİL?
Engelli vatandaşlar, ÖTV’siz olarak 1600cc ve altı motor hacmine sahip binek otomobiller, 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ve tüm motosikletleri satın alabilir. Bu genişleyen limitle birlikte, engelli vatandaşlar 2025 yılı itibarıyla daha fazla seçenekle kendi ihtiyaçlarına uygun araçlara erişim imkânı bulacak.