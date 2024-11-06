ÖTV Muafiyetli Engelli Araç Limiti 2025'te Ne Kadar Olacak? İşte Yeni Liste...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılına yönelik yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, pek çok vergi, harç ve ücrette olduğu gibi engelli araç alımında ÖTV’siz üst limiti de etkileyecek.

2025 ÖTV ÜST LİMİTİ NE OLACAK?

2024 yılı için 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV’siz araç üst limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL’ye yükseltilecek. Bu sayede, engelli vatandaşlar daha geniş araç seçenekleri arasından tercih yapabilecek.