Oturduk Yerden 60 Bin TL Kazanıyor: Yapımı Çok Kolay Dediği İşe Eleman Arıyor
Çok kolay dediği iş için ortalama aylık 50 bin TL ile 60 bin TL maaş ile çalışacak eleman arıyor. Köylüler, çoban maaşlarını yükseltmelerine rağmen, bu mesleği yapacak nitelikli kişi bulmakta zorlanıyor.
Kaynak: İHA
Kars'ın önemli gelir kaynaklarından biri olan hayvancılık sektörü, çoban bulma sorunu nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Köylüler, artan maliyetlere rağmen çoban bulmakta büyük zorluk çekiyor. Bu durum, hem hayvanların bakımı konusunda sorunlara yol açıyor hem de bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor.
"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KESİMHANE VE ÇOBAN"
Kars merkez Gelirli köyünde hayvancılık yapan Muhittin Abadan, “En büyük ihtiyacımız kesimhane ve çoban, kesimhane devletin eliyle olsa koyunlarım var, koçum var, ihtiyacım var. İhtiyacım olduğu zaman 10 koyunumu arabama koyup, kestirip ihtiyacımı temin ederim. 3 koyun keserim çobanımın ihtiyacını gideririm. Bunlar olmayınca para konusunda maddi sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.
"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI ÇOK KOLAY"
Küçükbaş hayvanın bakımının çok kolay olduğunu belirten Abadan, “5 ayda bir mahsul veriyor küçükbaş, yemi 3 ay yiyor. İnek 7 ay yiyor, koyun 3 ay, masrafı az ben sadece elaman konusunda sıkıntı çekiyorum. Bir de pazar konusunda sıkıntı çekiyor. Başka sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz var” dedi.
AYDA 50 BİN TL MAAŞ ALIYOR
Köylüler, çoban maaşlarını yükseltmelerine rağmen, bu mesleği yapacak nitelikli kişi bulmakta zorlanıyor. Ortalama olarak bir çobana aylık 50 bin TL ile 60 bin TL arasında maaş teklif edilmesine rağmen, bu ücretler dahi gençleri çobanlığa yöneltemiyor. Kars’taki küçükbaş hayvancılık sektörü, bölge ekonomisinin can damarlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak çoban bulma sorunu, sektörün sürekliliğini tehdit ediyor.