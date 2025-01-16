Oturduk Yerden 60 Bin TL Kazanıyor: Yapımı Çok Kolay Dediği İşe Eleman Arıyor

AYDA 50 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Köylüler, çoban maaşlarını yükseltmelerine rağmen, bu mesleği yapacak nitelikli kişi bulmakta zorlanıyor. Ortalama olarak bir çobana aylık 50 bin TL ile 60 bin TL arasında maaş teklif edilmesine rağmen, bu ücretler dahi gençleri çobanlığa yöneltemiyor. Kars’taki küçükbaş hayvancılık sektörü, bölge ekonomisinin can damarlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak çoban bulma sorunu, sektörün sürekliliğini tehdit ediyor.