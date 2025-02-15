Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı

TASARIM OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Miller, 50 dolar gibi oldukça düşük bir fiyata aldığı yırtık koltuğun değerini öğrenmek için dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's ile iletişime geçti. Uzmanlar, koltuğun orijinalliği konusunda yaptığı incelemeler sonucunda, koltuğun gerçekten Poul Henningsen tarafından tasarlandığını doğruladı. Koleksiyonerler yırtık koltuğa 28 bin dolar (1 milyon 14 bin TL) gibi yüksek bir fiyat teklif etti.