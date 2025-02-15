Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
İnternet üzerinden aldığı yırtık koltukla tüm hayatı değişen Justin Miller, oturduğu yerden köşeyi döndü. Miller, 50 dolara (yaklaşık 1800 TL) aldığı yırtık ve hasarlı koltuğu tam 85 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) sattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Los Angeles'ta yaşayan Justin Miller'ın yaptığı küçük bir alışveriş, tüm hayatını tamamen değiştirdi. İnternetten ikinci el yırtık bir koltuk aldı, köşeyi döndü. 50 dolar (yaklaşık 1800 TL) aldığı yırtık ve hasarlı koltuğun 20. yüzyılın en önemli tasarımcılarından biri olarak kabul edilen ünlü Danimarkalı tasarımcı Poul Henningsen'e ait olduğunu anlayan Miller, beklenmedik bir servetin kapılarını araladı.
TASARIM OLDUĞU KESİNLEŞTİ
Miller, 50 dolar gibi oldukça düşük bir fiyata aldığı yırtık koltuğun değerini öğrenmek için dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's ile iletişime geçti. Uzmanlar, koltuğun orijinalliği konusunda yaptığı incelemeler sonucunda, koltuğun gerçekten Poul Henningsen tarafından tasarlandığını doğruladı. Koleksiyonerler yırtık koltuğa 28 bin dolar (1 milyon 14 bin TL) gibi yüksek bir fiyat teklif etti.
50 DOLARA ALDI 85 BİN DOLARA SATTI
Başlangıçta koltuğun 30 bin-50 bin dolar arasında bir fiyata satılacağını tahmin eden Miller, açık artırma sonuçlarına inanamadı. Koltuk, tam 85 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) alıcı buldu. Miller, derisi açıkça yırtılmış ve hasar görmüş durumda olan koltuğu 85 bin dolara sattığına inanamadı.