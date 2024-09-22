Oturduğu Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Bir Kişinin Şikayeti Bile Yetiyor

Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman sakinlerinin uyması gereken bazı kuralları belirler. Bunların başında da birbirlerini rahatsız etmemek gelir. Peki, eğer evinizde gürültü yapıyorsanız, bunun cezası ne kadar? Yüksek sesle müzik dinlemek, televizyonu aşırı açmak ya da telefonla bağıra bağıra konuşmak gibi durumlarda komşularınızdan biri şikayette bulunursa, başınız ciddi bir belaya girebilir.