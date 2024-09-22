Oturduğu Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Bir Kişinin Şikayeti Bile Yetiyor
Oturduğu apartmanda gürültü yapanlar yandı. Tek bir kişinin şikayetiyle bile Kat Mülkiyeti Kanunu gereği artık para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir apartman dairesine taşındığınızda, Kat Mülkiyeti Kanunu gereği belirli yükümlülükleri otomatik olarak kabul etmiş oluyorsunuz. Komşularınıza karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen daire sakinlerini ise ciddi para cezaları bekliyor.
Kat Mülkiyeti Kanunu, apartman sakinlerinin uyması gereken bazı kuralları belirler. Bunların başında da birbirlerini rahatsız etmemek gelir. Peki, eğer evinizde gürültü yapıyorsanız, bunun cezası ne kadar? Yüksek sesle müzik dinlemek, televizyonu aşırı açmak ya da telefonla bağıra bağıra konuşmak gibi durumlarda komşularınızdan biri şikayette bulunursa, başınız ciddi bir belaya girebilir.
Gürültü yapan komşular hakkında zabıtaya veya karakola başvurulduğunda, gürültücü kişilere idari para cezası uygulanıyor ve bu miktar da hiç de az değil.
Ayrıca, apartman yöneticilerinin de bazı durumlarda sakinlere ceza verme yetkisi bulunuyor. Eğer yönetici, göreve geldiğinde tüm daire sakinlerine uymaları gereken kuralları ve olası cezaları önceden duyurmuşsa, ceza verme yetkisine sahip. Ancak, hiç bir apartman yöneticisi, bir daire sakininin evinden çıkmasına neden olamaz; verebilecekleri ceza yalnızca para cezasıdır.
CEZALAR YÜZDE 58,46 ARTTI
Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre eğlence yeri, fabrika, hizmet binaları, atölye, iş yeri, tüm konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşların ruh ve beden sağlığını bozacak derecede gürültü yapanlara ise ağır cezalar veriliyor. Verilen bu cezalar Ocak ayından itibaren yüzde 58,46 artırıldı.
Oturduğu apartmanda gürültü yapan kişilere çevrelerine verdikleri rahatsızlık nedeni ile 7 bin 667 lira ceza kesiliyor.
Ulaşım araçlarının keyfi olarak korna ve egzoz aracılığı ile yaptığı gürültü için 23 bin 155 lira kesiliyor.
İş yerleri ve atölyelerin yaptığı gürültü için 77 bin 372 lira kesiliyor.
Fabrika, şantiye ve eğlence mekanlarının çıkardıkları gürültü ise 232 bin 264 lira ile cezalandırılıyor.