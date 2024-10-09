Otopark Ücretleri Cep Yakıyor! İşte Güncel Fiyat Listesi

İstanbul'da yaşayan araç sahipleri, park sorunu nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle hafta sonları aileleriyle gezmeye çıkan sürücüler, araçlarına park yeri bulmakta zorluk çekiyor. Şehir genelinde artan trafik yoğunluğu ve sınırlı otopark alanları, park yeri bulmayı adeta imkansız hale getiriyor. Özellikle şehir genelindeki otopark ücretleri, semtine ve otoparkın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

İSTANBUL’DA OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul’da özel otoparkların fiyatları, giriş ücreti olarak 180-200 TL’den başlayıp, bazı bölgelerde 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Eminönü’nde 0-2 saat arası otopark ücreti 180 TL olarak belirlenirken, Nişantaşı'nda fiyatlar 200 TL’den başlıyor