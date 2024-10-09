Otopark Ücretleri Cep Yakıyor! İşte Güncel Fiyat Listesi
İstanbul’da özel otopark ücretleri gittikçe artıyor. Bu ücretler 180-200 TL'den başlayıp 1.000 liraya kadar çıkarken, SUV araç sahipleri için ise fiyatlar daha farklılaşıyor. İşte güncel otopark ücretleri...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayan araç sahipleri, park sorunu nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle hafta sonları aileleriyle gezmeye çıkan sürücüler, araçlarına park yeri bulmakta zorluk çekiyor. Şehir genelinde artan trafik yoğunluğu ve sınırlı otopark alanları, park yeri bulmayı adeta imkansız hale getiriyor. Özellikle şehir genelindeki otopark ücretleri, semtine ve otoparkın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.
İSTANBUL’DA OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul’da özel otoparkların fiyatları, giriş ücreti olarak 180-200 TL’den başlayıp, bazı bölgelerde 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Eminönü’nde 0-2 saat arası otopark ücreti 180 TL olarak belirlenirken, Nişantaşı'nda fiyatlar 200 TL’den başlıyor
İstanbul'daki ortalama otopark ücretleri şu şekilde:
0-2 saat: 200 TL
2-4 saat: 300 TL
4-6 saat: 400 TL
6-8 saat: 500 TL
8-10 saat: 650 TL
10-12 saat: 700 TL
12-24 saat: 800 TL
SUV ARAÇLARA DAHA YÜKSEK FİYAT
SUV araç sahipleri için ise fiyatlar daha da yüksek. SUV’lar için otopark ücretleri, standart araçlara kıyasla ortalama 100 TL daha fazla olabiliyor.