Otomotivde Rüzgar Tersine Döndü! Piyasalar Alev Alacak

REKORA KOŞACAK

2024'te içten yanmalı motorlu araçların üretimi belirgin şekilde azalırken, elektrikli araçlar çevre dostu özellikleriyle otomobil pazarında yeni bir dönemin kapılarını araladı. 2025’te ise üreticiler, daha yenilikçi ve iddialı elektrikli modelleri tüketicilerle buluşturacak. İşte bu yıl tanıtılacak en popüler elektrikli araçlar:

1. HYUNDAİ IONİQ 9

Hyundai, Kia EV9’un başarısının ardından elektrikli SUV segmentine yepyeni bir model sunuyor: Ioniq 9. 2025’in en merakla beklenen araçlarından biri olan Ioniq 9, EV9 ile aynı platformu paylaşacak. 215 beygir gücünde, tek motorlu bir versiyonun yanı sıra dört tekerlekten çekişli seçeneği de bulunacak. 110,3 kWh’lik bataryası sayesinde 530 kilometreyi aşan menzil sunacak olan Ioniq 9, hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 24 dakikada bataryasını %10’dan %80’e kadar şarj edebilecek.

2. GMC SİERRA EV DENALİ

GMC, yeni elektrikli modeli Sierra EV Denali ile global pazarda adından söz ettirmeyi hedefliyor. Denali Extended Range versiyonu, tam şarjla 628 kilometreye kadar yol alırken, Max Range versiyonuyla bu mesafe 740 kilometreye çıkıyor. Her iki modelde de 800 voltluk hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ve yalnızca 10 dakikada 160 kilometre menzil eklenebiliyor.

3. AC ACE CLASSİC ELECTRİC

İngiltere’nin en eski otomobil üreticisi AC Cars, klasik Ace roadster modelinin elektrikli versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sadece 1.134 kilogram ağırlığında olan bu model, nostaljik tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle ilgi çekici bir alternatif sunacak.