Otomotivde Rüzgar Tersine Döndü! Piyasalar Alev Alacak
2025 yılı, elektrikli otomobillerin yılı olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İçten yanmalı motorlu araçların hızla yerini elektrikli modellere bırakmasıyla, bu dönüşüm 2025'te çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Elektrikli araçların sayısındaki artış, çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla daha da ivme kazanacak. İşte 2025’te tanıtılacak dikkat çeken elektrikli otomobiller...
REKORA KOŞACAK
2024'te içten yanmalı motorlu araçların üretimi belirgin şekilde azalırken, elektrikli araçlar çevre dostu özellikleriyle otomobil pazarında yeni bir dönemin kapılarını araladı. 2025’te ise üreticiler, daha yenilikçi ve iddialı elektrikli modelleri tüketicilerle buluşturacak. İşte bu yıl tanıtılacak en popüler elektrikli araçlar:
1. HYUNDAİ IONİQ 9
Hyundai, Kia EV9’un başarısının ardından elektrikli SUV segmentine yepyeni bir model sunuyor: Ioniq 9. 2025’in en merakla beklenen araçlarından biri olan Ioniq 9, EV9 ile aynı platformu paylaşacak. 215 beygir gücünde, tek motorlu bir versiyonun yanı sıra dört tekerlekten çekişli seçeneği de bulunacak. 110,3 kWh’lik bataryası sayesinde 530 kilometreyi aşan menzil sunacak olan Ioniq 9, hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 24 dakikada bataryasını %10’dan %80’e kadar şarj edebilecek.
2. GMC SİERRA EV DENALİ
GMC, yeni elektrikli modeli Sierra EV Denali ile global pazarda adından söz ettirmeyi hedefliyor. Denali Extended Range versiyonu, tam şarjla 628 kilometreye kadar yol alırken, Max Range versiyonuyla bu mesafe 740 kilometreye çıkıyor. Her iki modelde de 800 voltluk hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ve yalnızca 10 dakikada 160 kilometre menzil eklenebiliyor.
3. AC ACE CLASSİC ELECTRİC
İngiltere’nin en eski otomobil üreticisi AC Cars, klasik Ace roadster modelinin elektrikli versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sadece 1.134 kilogram ağırlığında olan bu model, nostaljik tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle ilgi çekici bir alternatif sunacak.
4. CANOO PİCKUP TRUCK
Amerikalı otomobil markası Canoo, uzun zamandır beklenen elektrikli Pickup modelini 2025’te tanıtacak. ABD Ordusu tarafından test edilen bu model, 550 beygir gücü ve yaklaşık 320 kilometre menzil sunacak.
5. FERRARİ’NİN İLK ELEKTRİKLİ MODELİ
Ferrari, yıllardır merakla beklenen ilk elektrikli modelini 2025’te tanıtacak. Lüks otomobil markasının nasıl bir elektrikli araç üreteceği, otomobilseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
6. XİAOMİ YU7
Teknoloji devi Xiaomi, otomobil pazarına hızlı bir giriş yaptı ve ilk elektrikli modeli SU7'nin ardından, YU7 modelini de tanıtmaya hazırlanıyor. SUV segmentinde yer alacak bu yeni model, sportif tasarımıyla dikkat çekecek. Xiaomi, bu otomobilin ardından Çin dışı pazarlara açılmayı planlıyor.
7. MERCEDES-BENZ G-SERİSİ G580
Mercedes-Benz, 2025’te G-Serisi G580 ile yollara çıkacak. 4.6 saniyede 0'dan 100 km/saate ulaşacak ve 292 km/s azami hıza sahip olacak bu model, mükemmel yol tutuşu ve güvenlik özellikleriyle güçlü bir sürüş deneyimi sunacak.
8. PORSCHE BOXSTER
Porsche, 2025’te elektrikli Boxster modelini tanıtacak. Volkswagen Grubu'nun platformunu kullanan bu araç, önceki modellerine göre daha uzun menzil sunacak. Fiyatının ise 80.000 dolardan başlaması bekleniyor.
9. TESLA MODEL Q
Tesla, 2025’te uzun süredir beklenen Model Q’yu tanıtacak. Şık tasarımı ve uzun menzilinin yanı sıra, 38.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak olan bu model, Tesla’nın ulaşılabilir fiyatlı elektrikli araç serisini genişletecek.
10. BMW VİSİON NEUE KLASSE X
BMW, 2025’te büyük beğeni toplayan Vision Neue Klasse X konseptini üretime alacak. Modern tasarımını sürdürürken, daha iddialı özelliklerle donatılacak bu model, markanın amiral gemisi elektrikli SUV iX’in alt segmentinde yer alacak.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YOLDA
2025 yılı, elektrikli otomobillerin daha da yaygınlaşacağı ve otomobil pazarında önemli değişikliklere sahne olacağı bir yıl olacak. Bu yeni modellerle birlikte, çevre dostu teknolojilerle donatılmış araçlar, otomobil endüstrisinin geleceğini şekillendirecek.