Otomotivde Dev Birleşme... Toyota'ya karşı Nissan, Honda, Mitsubishi… Borsada Hisseleri Adeta Kuş Olup Uçtu!

Nissan Motor hisseleri, zor durumdaki Japon otomobil üreticisinin Honda Motor ile birleşerek daha büyük rakiplerle rekabet edebilecek ve büyüyen elektrikli araç pazarına daha fazla yatırım yapabilecek daha büyük bir varlık oluşturmak istediğine dair basında çıkan bir haberin ardından yükseldi. Nissan hisseleri bu sabah yüzde 23,7 artışla işlem görürken, Honda hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

MITSUBISHI DE LİSTEDE

Honda ve Nissan bir holding şirketi altında faaliyet göstermeyi düşünüyor ve yakında bir mutabakat zaptı imzalayacaklar. Habere göre ayrıca Nissan'ın yüzde 24'lük payla en büyük hissedarı olduğu Mitsubishi Motors'u da holding çatısı altına almak istiyorlar. Birleşme başarılı olursa, özellikle daha önce 9.000 kişiyi işten çıkarmayı ve büyük pazarlarındaki şiddetli rekabet nedeniyle küresel üretim kapasitesini beşte bir oranında azaltmayı planladığını duyuran Nissan için faydalı olacak.

HİÇBİR SEGMENTTE LİDERLİĞİ YOK

AutoForecast Solutions'ın başkanı ve CEO'su Joe McCabe konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, Nissan'ın Renault ile ilişkilerinin bozulmasının ardından bir "yeniden canlanmaya" ihtiyacı olduğunu söyledi ve Nissan için, ‘Rekabet ettikleri segmentlerin hiçbirinde liderlik pozisyonuna sahip değildi’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi