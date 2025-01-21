Otomotiv ve Teknoloji Piyasasında Deprem! Donald Trump Bomba Etkisi Yarattı, Tümden Değişti
ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlar başlamaz imzaladığı kararnameler, birçok sektörde faaliyet gösteren şirketleri ve uluslararası ticaret dengesini derinden etkiledi. Özellikle otomotiv, elektronik ve ambalajlı ürünler gibi sektörlerdeki şirketler, bu yeni politikaların etkisiyle stratejilerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Meksika merkezli otomotiv üretimi, Trump’ın politikalarıyla birlikte ABD pazarı için kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Birçok uluslararası otomobil üreticisi, Meksika’daki tesislerinden ABD’ye ihracat gerçekleştirirken bu politikaların üretim süreçlerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.
OTOMOTİV ŞİRKETLERİ DİKEN ÜSTÜNDE
Volkswagen: Meksika’nın San Jose Chiapa kentindeki fabrikasında 2023’te 176 bin Q5 modeli üreten Volkswagen, ABD’ye yaklaşık 40 bin araç ihraç etti. Şirketin Puebla’daki fabrikası, 2023 yılında 350 bin araç üretti ve bunların büyük bir kısmı ABD pazarına gönderildi.
BMW ve Honda: BMW’nin San Luis Potosi kentindeki fabrikası, 3 Serisi ve M2 modellerini üretirken, üretimin büyük bir kısmı ABD’ye ihraç ediliyor. Honda ise Meksika’da ürettiği araçların %80’ini ABD’ye gönderiyor.
Toyota ve Nissan: Toyota, Tacoma modelini Meksika’daki tesislerinde üretip ABD’ye ihraç ediyor. 2023’te ABD’de satılan 230 bin Tacoma’nın tamamı bu tesislerden gönderildi. Nissan ise Meksika’da Sentra, Versa ve Kicks modellerini üretip ABD’ye ihraç ediyor.
Tesla ve Tedarikçileri: Tesla, Meksika’da planladığı fabrikası için Çinli tedarikçilerini buraya yatırım yapmaya teşvik etti. Ancak şirket, Teksas’taki üretim tesisini genişletme planına ağırlık verdi.
Tedarik Zinciri Şirketleri: İsveç merkezli Autoliv, Pirelli ve Brembo gibi tedarikçiler, Meksika’da üretim yaparak ABD’ye ihracat gerçekleştiriyor.
ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİK
Trump’ın kararlarından elektronik sektöründeki üreticiler de etkileniyor. Meksika’daki üretim tesisleri, Kuzey Amerika pazarına yönelik ürün tedarikinde kritik bir öneme sahip.
Foxconn: Nvidia ile iş birliği yapan Foxconn, Meksika’da yapay zeka sunucuları üretecek büyük bir fabrika kuruyor. 2025’te üretime başlaması beklenen bu tesis, Nvidia’nın yeni nesil çiplerini içeren sunucular üretecek.
LG ve Samsung: Güney Kore merkezli iki dev şirket, Meksika’daki tesislerinde TV ve elektrikli araç parçaları üreterek ABD’ye ihraç ediyor.
Lenovo: Çin merkezli Lenovo, Monterrey’deki tesislerinde sunucular ve veri merkezi ürünleri üretiyor. Kuzey Amerika’ya yönelik tüm veri merkezi ürünlerinin bu tesiste üretildiği belirtiliyor.
AMBALAJLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜ
Procter & Gamble (P&G) ve Unilever gibi büyük şirketler de Meksika’daki üretim ve ihracat politikalarından etkileniyor.
Procter & Gamble: Şirketin, ABD’ye yapılan ithalatının %10’u Meksika’dan geliyor.
Unilever: ABD’ye yapılan sevkiyatlarının %2’si Meksika kaynaklı. Şirket, Meksika tedarik zincirine büyük yatırımlar yapmış durumda.
Pepsico ve Lay’s: Bu iki şirket, Meksika tedarik zincirine yüz milyonlarca dolar yatırım yaparak ABD pazarındaki ürün arzını sürdürüyor.