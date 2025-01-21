Otomotiv ve Teknoloji Piyasasında Deprem! Donald Trump Bomba Etkisi Yarattı, Tümden Değişti

OTOMOTİV ŞİRKETLERİ DİKEN ÜSTÜNDE

Volkswagen: Meksika’nın San Jose Chiapa kentindeki fabrikasında 2023’te 176 bin Q5 modeli üreten Volkswagen, ABD’ye yaklaşık 40 bin araç ihraç etti. Şirketin Puebla’daki fabrikası, 2023 yılında 350 bin araç üretti ve bunların büyük bir kısmı ABD pazarına gönderildi.

BMW ve Honda: BMW’nin San Luis Potosi kentindeki fabrikası, 3 Serisi ve M2 modellerini üretirken, üretimin büyük bir kısmı ABD’ye ihraç ediliyor. Honda ise Meksika’da ürettiği araçların %80’ini ABD’ye gönderiyor.