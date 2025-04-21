Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor

Ayrıca bu tür lekeler koltuk süngerine kadar sızdığı için, yüzey temizliğiyle giderilemez hale geliyor. Söz konusu bu durum da alıcıları etkileyerek aracın değerinin de hayli düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, araç alıp-satarken bu detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.