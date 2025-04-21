Otomotiv Uzmanı Açıkladı! Bu Hata İkinci El Otomobilde Binlerce Lira Değer Düşürüyor
Birçok sürücü, aracında yemek yemenin aracın değerini düşürdüğünü bilmiyor. Uzmanlara göre, birçok sürücünün ihmal ettiği bu konu ikinci el otomobile daha da değer kaybettiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci el araç satıcıları ve oto bakım uzmanları, bu küçük alışkanlığın araç değerinden ciddi düşüşlere neden olabileceği konusunda uyarıyor. Hatta fark edilmeden yapılan bu basit hata, aracın takas veya satış fiyatında on binlerce liralık kayba yol açabiliyor.
Günlük koşuşturma içinde arabada yemek yemek artık neredeyse rutin hale geldi. Ancak bu alışkanlık, araç içi temizlik açısından büyük bir sorun meydana getiriyor. Kapı içliklerinde, koltuk aralarında ve bardak tutucularında biriken kırıntılar, yağ kalıntıları ve dökülen içecekler, sadece kötü kokulara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda araçta kalıcı izler bırakıyor.
KİRLİ ARAÇ, DÜŞÜK BİR DEĞER DEMEK
İkinci el araç piyasasında uzman olan satıcılar, araba alıcılarının araç içi hijyene büyük önem verdiğini vurguluyor. Döşemeye sinen kahve lekeleri, koltuk aralarında kalan cips kırıntıları veya kol dayama üzerinde biriken yağ izleri, potansiyel alıcının gözünde aracın değerini düşürüyor. Bu da aracın ederinden çok daha düşük fiyatlara satılmasına neden olabiliyor.
LEKELER SADECE GÖRÜNMEZ, KOKU DA BIRAKIR
Araç içi bakım uzmanları, temiz görünümlü ikinci el araçlarda bile detaylı incelemelerde yiyecek ve içecek lekelerine sıkça rastlandığını ifade ediyor. Özellikle şekerli içecekler ve kahve, döşemeye işleyerek zamanla kötü kokulara ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor.
Ayrıca bu tür lekeler koltuk süngerine kadar sızdığı için, yüzey temizliğiyle giderilemez hale geliyor. Söz konusu bu durum da alıcıları etkileyerek aracın değerinin de hayli düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, araç alıp-satarken bu detaylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.