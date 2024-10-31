Otomotiv Tercihleri Sil Baştan Değişti: Maliyeti ve Servis Fiyatları En Ucuz Modeller Belli Oldu
Elektrikli otomobiller, düşük bakım maliyetleri ve uzun servis aralıkları sayesinde sürücüler arasında popüler hale geliyor.
Kaynak: AA
Elektrikli otomobil tamircileri, bu araçların daha az bakım gerektirdiğini ve servis maliyetlerinin içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla çok daha düşük olduğunu ifade ediyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISININ 10 KAT ARTMASI BEKLENİYOR
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, yenilenebilir enerjinin yükselişiyle birlikte 2030 yılı sonuna kadar dünya genelinde elektrikli otomobil sayısının 10 kat artması ve satılan araçların yüzde 60'ının elektrikli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu eğilimi destekliyor: 2023’ün ocak-eylül döneminde trafiğe kaydedilen 746 bin 595 otomobilin yüzde 8,8’i elektrikli olarak kayıtlara geçti.
BAKIM MALİYETİ ÇOK UCUZ
İçten yanmalı motorlu araçlarda sık sık motor yağı, çeşitli filtreler ve fren sıvısı değişimi gibi işlemler yapılması gerekirken, elektrikli araçlarda bakım ihtiyaçları daha sınırlı. Elektrikli araç tamircisi Hızır Öksüz, bu araçların yalnızca polen filtresi değişimi ve fren hidroliği kontrolü gibi işlemlerle uzun süre sorunsuz kullanılabileceğini belirtiyor ve elektrikli otomobillerin servis gereksinimlerinin hem kullanıcılar hem de çevre için avantaj sunduğunu ekliyor.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla servis ihtiyacının da arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu araçların sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek sunduğunu vurguluyor.
"MALİYETİ DAHA DA DÜŞÜRÜYOR"
İçten yanmalı otomobillerin motor bakımları ile filtrelerin değişebildiği bilgisini veren Öksüz, "Elektrikli araçların bakım periyotlarında polen filtresi değişmektedir. Bu da tabii içten yanmalılara nazaran maliyeti daha da düşürmektedir. İçten yanmalı araçların bakımları belli periyotlarda, belli kilometrelerde yapılmaktadır ama elektrikli araçlarda uzun vadede bakımlar yapılmaktadır" diye konuştu.
"ELEKRTİKLİ ARAÇLARIN BAKIMI DAHA BASİT"
2018 yılından bugüne kadar elektrikli otomobillerin ustalığını yapan Hüseyin Küçükosman ise, "Elektrikli araçların bakımı daha basit. Teknoloji her geçen gün ilerliyor, o yüzden yenilikçi olmak gerekir. Bakım süreci içten yanmalı motorlara göre daha kısa ve daha basit oluyor" ifadelerini kullandı.
"YOLDA KALMA DERDİNİZ YOK"
9 yıla yakın içten yanmalı motorların ustalığını yaptığını belirten Volkan Baykal, 6 yıldır elektrikli otomobilleri tamir ettiğini söyleyerek, bu modellerde bakım maliyetlerinin çok fazla düşük fiyatlı olduğunu açıkladı. Elektrikli otomobillerin avantajlarından söz eden Baykal, "Yolda kalma derdiniz gibi bir şey yok. Yolda gidiyorsunuz, mesela Bolu Dağı'na çıkarken bütün arabalar çoğu zaman hararet yapar. Elektrikli araçlarda o yok. Çekiş düşmesi haliyle yok" diye konuştu.
"BATARYADA KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
Malatya İnönü Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü mezunu olduğunu belirten Furkan Şahin, 2 yıldır bu sektörde faaliyet yürüttüğünü ve bataryalar üzerine çalışmalar yaptığını belirtti.
Bataryalardan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bataryanın içinde gerekli koruma komponentleri ve parçaları olduğu için sigortalar, röleler, koruma devreleri, DMS kartları gibi, aslında batarya paketinin tehlikesi çok düşük, tehlikesi daha az. Çünkü, akım fazla geldiği ya da herhangi bir sıkıntı olduğu zaman batarya paketinin içindeki DMS kartı buna müdahale ediyor. DMS kartı tarafından müdahalesi yapılmadığı zamanlarda da batarya paketindeki sigortalar devreye girerek oluşabilecek bütün sıkıntıların önüne geçiyor" dedi.
'BAKIM MALİYETLERİ, SERVİS FİYATLARI ÇOK UCUZ'
Elektrikli otomobil kullanıcısı Akın Terler, kullandığı araçlardan memnuniyetini vurgulayarak, "Mesela bana sorsanız tekrar fosil yakıtlı bir araç alır mısınız diye, kesinlikle almam. Kullanış, hızlanma, bakım maliyeti yakıt fiyatı. Dünya farklı bir teknolojiye dönmediği sürece elektrikli aracı tercih edeceğim. Bakım maliyetleri ve servis fiyatları çok ucuz" dedi.
Elektrikli Araç Satış Direktörü Barış Aygen ise şunları kaydetti:
Rağbetten önce merak var. Elektrikli araçlarla ilgili kişilerin çok fazla soruları oluyor. 'Bununla nereye kadar gidebilirim? Menzili ne kadar? Bataryası bozulur mu? Elektrikli araçlarda yolda kalırsam ne yapacağım?' gibi sorular var. Biz de burada bu meraklı olan kişilere doğru anlatımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bilgileri aldığı zaman kişiler tabii ki analiz edebiliyor. O zaman karar vermeleri daha kolay olabiliyor.