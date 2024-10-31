Otomotiv Tercihleri Sil Baştan Değişti: Maliyeti ve Servis Fiyatları En Ucuz Modeller Belli Oldu

Elektrikli otomobil tamircileri, bu araçların daha az bakım gerektirdiğini ve servis maliyetlerinin içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla çok daha düşük olduğunu ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISININ 10 KAT ARTMASI BEKLENİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, yenilenebilir enerjinin yükselişiyle birlikte 2030 yılı sonuna kadar dünya genelinde elektrikli otomobil sayısının 10 kat artması ve satılan araçların yüzde 60'ının elektrikli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu eğilimi destekliyor: 2023’ün ocak-eylül döneminde trafiğe kaydedilen 746 bin 595 otomobilin yüzde 8,8’i elektrikli olarak kayıtlara geçti.

BAKIM MALİYETİ ÇOK UCUZ

İçten yanmalı motorlu araçlarda sık sık motor yağı, çeşitli filtreler ve fren sıvısı değişimi gibi işlemler yapılması gerekirken, elektrikli araçlarda bakım ihtiyaçları daha sınırlı. Elektrikli araç tamircisi Hızır Öksüz, bu araçların yalnızca polen filtresi değişimi ve fren hidroliği kontrolü gibi işlemlerle uzun süre sorunsuz kullanılabileceğini belirtiyor ve elektrikli otomobillerin servis gereksinimlerinin hem kullanıcılar hem de çevre için avantaj sunduğunu ekliyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla servis ihtiyacının da arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu araçların sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek sunduğunu vurguluyor.