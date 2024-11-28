Otomotiv Sektörüne Büyük Darbe! Gümrük Vergileri Piyasaları Karıştırdı
Eski ABD Başkanı ve yeniden seçilme hedefindeki Donald Trump’ın, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere %25 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidi, otomotiv sektöründe büyük bir endişe yarattı. Üretim süreçlerinde bu iki ülkeye ciddi ölçüde bağımlı olan otomotiv sektörü, olası vergi düzenlemesinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Michigan merkezli Anderson Economic Group'un CEO'su Patrick Anderson, bu adımın sektöre ağır bir darbe vuracağını belirtti. Anderson, "Michigan, Ohio, Illinois ve Texas’taki montaj tesislerinden bir tanesi bile bu gümrük vergisinden etkilenmeden kalamaz" diyerek tehdidin ciddiyetine dikkat çekti.
ÜRETİM HATTI MEKSİKA VE KANADA’YA BAĞIMLI
Meksika ve Kanada, popüler otomobil modellerinin üretim üssü konumunda. Örneğin, Stellantis'in Ram pikapları Meksika'nın Saltillo kentinde üretilirken, Chrysler’in minivanları Kanada’nın Ontario eyaletinde üretiliyor. General Motors ise Chevrolet Silverado pikaplarının yanı sıra elektrikli Equinox ve Blazer SUV modellerini Meksika’da üretiyor. Ford ise popüler modeli Maverick pikaplarını yine bu ülkede üretiyor.
Ekonomistler, Trump’ın tehdidini gerçekleştirmesi halinde bu araçların fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağını ve bunun genel enflasyonu olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. Artan fiyatlar, hem tüketicinin alım gücünü düşürebilir hem de talep azalışı nedeniyle işten çıkarmalara yol açabilir.
“İSTİHDAMI GERİ GETİRECEĞİM”
Trump-Vance Transition ekibinden Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Trump’ın, başkanlık döneminde Çin’e yönelik gümrük vergileriyle istihdam yaratma, yatırımları teşvik etme ve enflasyonu kontrol altına alma hedeflerini vurguladığını belirtti. Leavitt, Trump’ın yeni dönemde “vergileri düşürerek, düzenlemeleri azaltarak ve Amerikan enerji kaynaklarını serbest bırakarak” istihdamı ABD’ye geri kazandırmak için çalışacağını ifade etti.
SEKTÖR ZORLU BİR DÖNEMDE
Olası tarifeler, otomotiv sektörünün halihazırda zorlu koşullarla mücadele ettiği bir dönemde gündeme geldi. Elektrikli ve hibrit araçlara talebin artmasıyla sektörde dönüşüm yaşanırken, Çinli üreticiler BYD gibi markalarla küresel pazarda hızla güç kazanıyor. Japon, Amerikan ve Avrupalı otomotiv devlerinin baskın olduğu pazarlarda Çin’in etkisi giderek artarken, Trump’ın gümrük vergisi hamlesi sektörü daha da zor bir noktaya taşıyabilir.
Trump’ın politikalarının yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.