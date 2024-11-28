Otomotiv Sektörüne Büyük Darbe! Gümrük Vergileri Piyasaları Karıştırdı

ÜRETİM HATTI MEKSİKA VE KANADA’YA BAĞIMLI

Meksika ve Kanada, popüler otomobil modellerinin üretim üssü konumunda. Örneğin, Stellantis'in Ram pikapları Meksika'nın Saltillo kentinde üretilirken, Chrysler’in minivanları Kanada’nın Ontario eyaletinde üretiliyor. General Motors ise Chevrolet Silverado pikaplarının yanı sıra elektrikli Equinox ve Blazer SUV modellerini Meksika’da üretiyor. Ford ise popüler modeli Maverick pikaplarını yine bu ülkede üretiyor.

Ekonomistler, Trump’ın tehdidini gerçekleştirmesi halinde bu araçların fiyatlarında önemli artışlar yaşanacağını ve bunun genel enflasyonu olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. Artan fiyatlar, hem tüketicinin alım gücünü düşürebilir hem de talep azalışı nedeniyle işten çıkarmalara yol açabilir.