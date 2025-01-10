Otomotiv Sektöründe Dünyayı Sarsacak Büyük Kriz! Türkiye'ye de Araç Satıyordu
Alman otomotiv endüstrisi, 2024 yılının sonunda daha derin bir krize sürüklendi. Sipariş eksikliği, ihracat beklentilerindeki gerileme ve yüksek maliyetlerle mücadele eden sektör, hem istihdam hem de üretim kapasitesi açısından zorlu bir dönemden geçiyor.
Kaynak: AA
Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) yayımladığı İş Ortamı Anketi'ne göre, Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi Kasım 2024'te eksi 32,4 puanken, Aralık 2024'te 2,3 puan daha düşerek eksi 34,7 puana geriledi. Sektörün mevcut durum endeksi ise Aralık 2024’te hafif bir artışla eksi 32,3 puana yükseldi. Ancak gelecek aylara yönelik iş beklentisi eksi 30,9 puandan eksi 37,1 puana düştü.
İHRACAT VE İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ
Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, sektörün geleceğe yönelik beklentilerinin kötüleştiği vurgulandı. Özellikle sipariş birikimlerinin üretim kapasitelerini tam olarak kullanmak için yetersiz kaldığı belirtildi.
İhracat beklentileri, Kasım 2024’teki eksi 19,1 puandan Aralık 2024’te eksi 20,3 puana geriledi. Sektördeki istihdam beklentileri de Kasım 2024’te eksi 33,9 puanken, Aralık 2024’te eksi 36,7 puana düştü.
Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Otomotiv sektörü, daha derin bir krize girdi. Birçok şirket işten çıkarmaları değerlendiriyor," ifadelerini kullandı.
VOLKSWAGEN’İN TARİHİ KARARI
Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek maliyetlerle mücadele ediyor. Bunun yanında, Çin ve Avrupa’dan gelen zayıf talep, sektörde maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet gücünün korunması için baskı yaratıyor.
Volkswagen, Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmayı ve kapasite azaltmayı içeren tarihi bir karar aldı. Şirketin bu adımı, sektördeki krizin derinleştiğine işaret ederken, yüksek vergi oranları, artan elektrik maliyetleri ve geniş bürokrasi gibi faktörler de rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.
ABD’NİN TİCARET POLİTİKALARI YENİ BİR TEHDİT
2025'te yeniden ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump’ın, Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ila yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulama planı, Alman otomotiv sektörünü daha fazla baskı altına alabilir.
ALMAN EKONOMİSİNDE KIRILGANLIK DEVAM EDİYOR
Alman ekonomisi, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını sürdürüyor. Ülke ekonomisi, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyondan çıkmıştı. Ancak otomotiv sektöründeki kriz, bu toparlanmayı tehdit ediyor.
Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5’ini, istihdamın ise yüzde 3’ünü oluşturuyor. 2024 itibarıyla sektörde yaklaşık 773 bin kişi çalışıyor. Ancak bu rakam, 2023’e göre yüzde 0,8’lik bir düşüşe işaret ediyor.