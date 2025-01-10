Otomotiv Sektöründe Dünyayı Sarsacak Büyük Kriz! Türkiye'ye de Araç Satıyordu

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Otomotiv sektörü, daha derin bir krize girdi. Birçok şirket işten çıkarmaları değerlendiriyor," ifadelerini kullandı.

VOLKSWAGEN’İN TARİHİ KARARI

Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek maliyetlerle mücadele ediyor. Bunun yanında, Çin ve Avrupa’dan gelen zayıf talep, sektörde maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet gücünün korunması için baskı yaratıyor.

Volkswagen, Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmayı ve kapasite azaltmayı içeren tarihi bir karar aldı. Şirketin bu adımı, sektördeki krizin derinleştiğine işaret ederken, yüksek vergi oranları, artan elektrik maliyetleri ve geniş bürokrasi gibi faktörler de rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.