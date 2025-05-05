Otomotiv Sektörü Nisan Ayında Rekor İhracat Gerçekleştirdi

Nisan ayında binek otomobil ihracatı yüzde 4 azalarak 895 milyon dolara geriledi. Buna karşılık, otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 9 artışla 240 milyon dolara yükseldi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33 artışla 513 milyon dolara çıkarken, çekici ihracatı yüzde 137’lik artışla 145 milyon dolar olarak kaydedildi.

ALMANYA İHRACATTA İLK SIRADA YER ALDI

Tedarik endüstrisi ihracatında en fazla dış satım Almanya’ya yapılırken, bu ülkeye ihracat yüzde 21 artış gösterdi. Fransa’ya yüzde 19, Romanya’ya yüzde 30, İspanya’ya yüzde 33, Polonya’ya yüzde 39, Belçika’ya yüzde 37 ve Fas’a yüzde 40 oranında artış yaşandı. Binek otomobil ihracatında ise en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 26 azalırken, İspanya’ya yüzde 29, Almanya’ya yüzde 19, Hollanda’ya yüzde 71 ve İsveç’e yüzde 45 oranında düşüş kaydedildi. Buna karşılık, Birleşik Krallık’a yüzde 24, İtalya’ya yüzde 66, Polonya’ya yüzde 100, Slovenya’ya yüzde 196 ve Belçika’ya yüzde 183 artış sağlandı.

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS ARAÇLARDA YÜKSEK ARTIŞ

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya’ya ihracat yüzde 492 artarken, İtalya’ya yüzde 141, İspanya’ya yüzde 168 ve Slovenya’ya yüzde 104 oranında artış yaşandı. Fransa’ya yüzde 16 ve Belçika’ya yüzde 29 oranında düşüş görüldü. Çekici ihracatında Almanya, Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa’ya üç haneli artışlar kaydedildi.

ALMANYA, EN BÜYÜK PAZAR OLMAYA DEVAM ETTİ

Nisan ayında Almanya, yüzde 44 artışla 529 milyon dolarlık ihracatla en büyük pazar konumunu korudu. Bu ülkeyi 355 milyon dolarla Fransa ve 319 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

İLK DÖRT AYDA 12,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisinin ihracatının yüzde 6,5 artarak 12 milyar 635 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Baran Çelik, nisan ayında bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek nisan ayı ihracatına imza atıldığını belirterek, “Geçen ay eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33, çekiciler ihracatı yüzde 137 arttı. Ayrıca Almanya’ya yüzde 44, Polonya’ya yüzde 68 ve Slovenya’ya yüzde 115 oranında ihracat artışı sağladık.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA