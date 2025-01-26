Otomotiv Piyasasında Vitesi 5’e Taktı Geliyor! 2025’te Alanın Elinde Kalmayacak
Geçtiğimiz yılı büyük bir rekorla tamamlayan elektrikli araç satışlarının, 2025'te de hem dünya çapında hem de Türkiye'de büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Küresel pazarda elektrikli araç satışlarının 2024'te yüzde 25 oranında artarak 17,1 milyon adede ulaşması, büyümenin dikkat çeken göstergesi oldu.
Rho Motion’un açıkladığı verilere göre, 2024 yılı itibarıyla küresel elektrikli araç satışları yüzde 25 artış gösterdi. Bu artış, dünya genelinde 17,1 milyon elektrikli aracın satılmasını sağladı.
Bölgesel bazda, Avrupa’da satışlar geçen yıla göre yüzde 3 azalarak 3 milyon adetle sınırlı kaldı. Birleşik Krallık, 400 binin üzerinde satışla Avrupa'nın en büyük bataryalı elektrikli araç pazarı olurken, Almanya’daki satışlar, elektrikli araç sübvansiyonlarının 2023 sonunda kaldırılmasının etkisiyle azaldı.
ABD ve Kanada'da ise vergi kesintilerinin etkisiyle satışlar yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı. Çin, yüzde 40'lık bir artışla 11 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirdi ve küresel satışların yarısından fazlası burada gerçekleşti.
TÜRKİYE’DE BÜYÜK YÜKSELİŞE GEÇTİ
Türkiye’de, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024’te "tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 51,7 oranında artarak 99 bin 489 adede ulaştı. 2023’teki yüzde 6,8’lik paydan, 2024’te bu oran yüzde 10,1’e yükseldi. Hibrit araçların satışlardaki payı ise yüzde 18,8’e çıktı. Elektrikli motoru bulunan araçların toplam pazar payı ise yüzde 29,5 olarak belirlendi.
PAZARI 20 KAT BÜYÜDÜ
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, elektrikli araç pazarındaki artışı ve bu dönüşümün hızla yayıldığını vurgulayarak, 2016’dan 2024’e kadar elektrikli araç pazarının 20 kat büyüdüğünü ifade etti. Bu satışların büyük bir kısmı Çin’de gerçekleşti. Ergun, elektrikli araçların artan model çeşitliliği, gelişen şarj altyapısı ve teknolojik ilerlemelerin büyümeyi desteklediğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2028'e kadar dünya genelinde elektrikli araç sayısının 250 milyona ulaşacağı tahmini, bu büyümenin sürdürülebilirliğini pekiştiriyor.
Ergun, Türkiye'deki elektrikli araç pazarının Avrupa'ya paralel olarak yüzde 15 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.