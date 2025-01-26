Otomotiv Piyasasında Vitesi 5’e Taktı Geliyor! 2025’te Alanın Elinde Kalmayacak

Bölgesel bazda, Avrupa’da satışlar geçen yıla göre yüzde 3 azalarak 3 milyon adetle sınırlı kaldı. Birleşik Krallık, 400 binin üzerinde satışla Avrupa'nın en büyük bataryalı elektrikli araç pazarı olurken, Almanya’daki satışlar, elektrikli araç sübvansiyonlarının 2023 sonunda kaldırılmasının etkisiyle azaldı.

ABD ve Kanada'da ise vergi kesintilerinin etkisiyle satışlar yüzde 9 artarak 1,8 milyona ulaştı. Çin, yüzde 40'lık bir artışla 11 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirdi ve küresel satışların yarısından fazlası burada gerçekleşti.