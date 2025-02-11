Otomotiv Piyasasında Rüzgar Ters Tepti: En Ucuz Otomobil Fiyatları Tepetaklak Oldu!
Otomotiv piyasasında yukarı yönlü hareket devam ederken, 2024 model araçları elden çıkarmak isteyen şirketler de sıfır otomobil fiyatlarını dibe çekti. En ucuz sıfır otomobil fiyatı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları, ellerinde kalan 2024 model araçları hızla tüketmek için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yeni yıl itibarıyla 2025 model otomobillerin piyasaya çıkmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken, hala uygun fiyatlı sıfır araç arayanlar için cazip seçenekler bulunuyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATI AÇIKLANDI
İşte Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin güncel listesi:
-Fiat Egea – 964.900 TL
-Hyundai i10 – 965.000 TL
-KIA Picanto – 1.033.000 TL
-Renault Taliant – 1.103.000 TL
-Opel Corsa – 1.190.900 TL
Otomobil fiyatlarında yaşanan artışa rağmen, distribütörlerin sunduğu kampanyalar sayesinde sıfır araç almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuluyor. Özellikle yıl sonu indirimleri ve kampanyalar, tüketicilere daha avantajlı fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuyor.