Otomotiv Piyasasında Rüzgar Ters Tepti: En Ucuz Otomobil Fiyatları Tepetaklak Oldu!

2025 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları, ellerinde kalan 2024 model araçları hızla tüketmek için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yeni yıl itibarıyla 2025 model otomobillerin piyasaya çıkmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken, hala uygun fiyatlı sıfır araç arayanlar için cazip seçenekler bulunuyor.