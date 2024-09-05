Elektrikli Otomobilde Çığır Açtı: Dikikalar İçerisinde Fulleniyor

Çinli otomobil üreticisi Zeekr, elektrikli araçlarda şarj süresi konusunda büyük bir devrime imza attı ve yeni bir rekor kırarak otomotiv dünyasında ses getirdi.

Zeekr’ın yeni amiral gemisi 2025 model 007 sedan, sahip olduğu Golden Battery teknolojisi ile yalnızca 10 dakikada bataryasının %80'ini doldurabiliyor. Bu, elektrikli araçlar için şarj sürelerinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Yeni nesil lityum demir fosfat bataryalarının kullanıldığı bu model, enerji depolama ve şarj hızı konularında devrim niteliğinde bir performans sunuyor.