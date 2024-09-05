Elektrikli Otomobilde Çığır Açtı: Dakikalar İçerisinde Doluyor
Elektrikli otomobillerde şarj süreleri, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biriydi. Ancak bu durum, hızla gelişen teknolojiyle birlikte değişti.
Çinli otomobil üreticisi Zeekr, elektrikli araçlarda şarj süresi konusunda büyük bir devrime imza attı ve yeni bir rekor kırarak otomotiv dünyasında ses getirdi.
Zeekr’ın yeni amiral gemisi 2025 model 007 sedan, sahip olduğu Golden Battery teknolojisi ile yalnızca 10 dakikada bataryasının %80'ini doldurabiliyor. Bu, elektrikli araçlar için şarj sürelerinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Yeni nesil lityum demir fosfat bataryalarının kullanıldığı bu model, enerji depolama ve şarj hızı konularında devrim niteliğinde bir performans sunuyor.
İKİNCİ NESİL GOLDEN BATTERY
Zeekr’ın geliştirdiği ikinci nesil batarya paketi, şarj hızını daha önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde artırdı. Şarj gücü, 4.5C’den 5.5C’ye yükseltilerek, bataryanın %10’dan %80’e dolma süresi sadece 10.5 dakikaya indirildi. Bu, Zeekr’ın önceki modellerine kıyasla yaklaşık 4.5 dakika daha hızlı bir şarj süresi anlamına geliyor.
Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, elektrikli araç kullanıcıları artık şarj istasyonlarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Zeekr, bu başarı ile dünyanın en hızlı şarj olan seri üretim bataryasını üreterek sektördeki yerini sağlamlaştırdı.