Otomotiv Piyasasında Büyük Çöküşe Hazır Olun Uyarısı! Sektörde Taşlar Yerinden Oynayacak

Pandeminin otomotiv sektörüne getirdiği üretim sıkıntıları ve yüksek fiyat avantajlarının yerini durgunluk aldı. Bir zamanlar rekor kârlar elde eden otomobil üreticileri, bugün ciddi zorluklarla karşı karşıya. İşten çıkarmalar, fabrika kapatmaları ve zorlu rekabet, sektörün geleceğini her geçen gün daha riskli bir hale getiriyor.

DEV FİRMA KAPISINA KİLİT VURDU, 9 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Son olarak, Japon otomobil üreticisi Nissan, 9 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Alman otomotiv devi Volkswagen ise Almanya’daki fabrikalarını kapatmayı gündemine aldı. Öte yandan, Peugeot ve Fiat gibi markaların çatı şirketi Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, satışlardaki düşüş nedeniyle görevinden istifa etti. Lüks segmentte faaliyet gösteren BMW ve Mercedes-Benz gibi devler bile düşen kâr marjları nedeniyle zorluk yaşıyor.