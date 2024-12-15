Otomotiv Piyasasında Büyük Çöküşe Hazır Olun Uyarısı! Sektörde Taşlar Yerinden Oynayacak
Otomobil piyasasında tüm dengeler şaştı. Pandemi döneminin etkilediği otomobil sektörü, büyük bir krizin eşiğinde. Sektörün derinden etkilediği pandemi sonrasında da dev firmalar binlerce çalışanını işten çıkarmaktan fabrikalarına kilit vurmaya kadar gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Pandeminin otomotiv sektörüne getirdiği üretim sıkıntıları ve yüksek fiyat avantajlarının yerini durgunluk aldı. Bir zamanlar rekor kârlar elde eden otomobil üreticileri, bugün ciddi zorluklarla karşı karşıya. İşten çıkarmalar, fabrika kapatmaları ve zorlu rekabet, sektörün geleceğini her geçen gün daha riskli bir hale getiriyor.
DEV FİRMA KAPISINA KİLİT VURDU, 9 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI
Son olarak, Japon otomobil üreticisi Nissan, 9 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Alman otomotiv devi Volkswagen ise Almanya’daki fabrikalarını kapatmayı gündemine aldı. Öte yandan, Peugeot ve Fiat gibi markaların çatı şirketi Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, satışlardaki düşüş nedeniyle görevinden istifa etti. Lüks segmentte faaliyet gösteren BMW ve Mercedes-Benz gibi devler bile düşen kâr marjları nedeniyle zorluk yaşıyor.
SEKTÖRÜN HEPSİ AYNI SORUNLARDAN NASİBİNİ ALDI
Her bir otomobil üreticisinin kendine özgü sorunları olsa da, sektörün genelindeki sıkıntıların temelinde birkaç ortak neden yatıyor. Sektörün hepsini kapsayan sorunlar arasında başlıca şu nedenler yatıyor:
-Teknolojik dönüşümün mali yükü
-Siyasi belirsizlikler ve korumacılık politikaları
-Çinli üreticilerin agresif yükselişi
‘ALTIN DÖNEM’ SONA ERDİ
Pandemi döneminde yaşanan tedarik zinciri sorunları, firmaların fiyatları artırarak kâr elde etmesine olanak sağlamıştı. Ancak bu "altın dönem" sona erdi. Şimdi sektördeki birçok fabrika, üretim kapasitelerinin çok altında faaliyet gösteriyor ve talep yetersizliğiyle mücadele ediyor.
‘SEKTÖR İNCE BİR ÇİZGİDE İLERLİYOR’
San Diego Üniversitesi’nden tedarik zinciri uzmanı Prof. Simon Croom’a göre, fabrikalarından yeterli kazanç sağlayamayan otomobil üreticileri, kârlılık açısından büyük risk altında. Croom, durumu, “Otomotiv sektörü, kâr ve zarar arasındaki ince bir çizgide ilerliyor” şeklinde özetliyor.
BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILIYOR
Nissan, işten çıkarmaların hangi fabrikalarda gerçekleşeceğini henüz açıklamadı. Ancak bu karar, sektördeki ilk iş gücü azaltma hamlesi değil. Ford, geçtiğimiz ay Avrupa’daki fabrikalarında 4 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Şirket, bu kararı “rekabetçi ve ekonomik zorluklar” nedeniyle aldığını belirtti.
ÇİNLİ ÜRETİCİLER BAYRAĞI KAPTI
Çinli otomobil üreticileri, pandemi öncesinde yeterince ciddiye alınmayan oyunculardı. Ancak bugün, BYD, Chery ve SAIC gibi firmalar, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli araçlarıyla küresel pazarda hızla büyüyor. Çinli devler, Avrupa ve ABD’deki koruma politikalarına rağmen Avustralya, Brezilya ve Tayland gibi pazarlarda geleneksel markaların müşteri tabanını çekmeyi başarıyor.
Çin pazarında da yerli üreticiler, yenilikçi araçlarıyla yabancı rakiplerini geride bırakıyor. Örneğin, BYD’nin Yangwang U8 modeli, sel sırasında yüzme yeteneği ve 360 derece dönebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
YENİLİĞE AYAK UYDURAMAYAN FİRMALAR GERİLEMEYE GEÇTİ
Yenilikçi teknolojilere geçişte yavaş kalan üreticiler, piyasada daha büyük kayıplar yaşıyor. Örneğin, Volkswagen’in elektrikli araç serisi ID.4, hem yazılım sorunları hem de düşük talep nedeniyle önemli bir gerileme yaşadı. Almanya’da elektrikli araç satışları, hükümetin teşvikleri kaldırmasının ardından düştü.
OTOMOTİV PİYASASINDA TRUMP ETKİSİ
ABD’de, eski Başkan Donald Trump’ın elektrikli araç teşviklerini kaldırma ve ithalata yeni gümrük vergileri getirme planları, otomobil üreticilerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarını riske atıyor. Bu politikaların, hem yerel üretim hem de uluslararası tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği görüşü piyasalarda hakim görüş olarak öne çıkıyor.
SADECE ONLAR AYAKTA KALABİLİYOR
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, General Motors (GM) gibi bazı markalar, elektrikli araç yatırımlarından kazanç sağlayarak pozitif bir tablo çiziyor. GM CEO’su Mary Barra, şirketin elektrikli araç üretiminden kâr elde etmeye yakın olduğunu açıkladı.
‘DÖNÜM NOKTASI OLACAK’
Stellantis, 2025’te elektrikli araçlardan oluşan yeni bir model serisiyle toparlanma yarışına girdi. Şirket ayrıca bayilerle ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atıyor. Stellantis Ulusal Bayi Konseyi, 2025’in “bir dönüm noktası” olacağına dair umutlu bir açıklama yaptı.