Otomotiv İthalatında Düzenleme! Yeni Şartlar Getirildi

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatına yönelik tebliğinde önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bazı elektrikli ve hibrit araçların ithalatında yetkili servis zorunluluğu getirildi.

YETKİLİ SERVİS ZORUNLULUĞU

Bu düzenlemeye göre, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçılar tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

BAKIM VE ONARIM YETERLİLİĞİ

Ayrıca, elektrikli veya hibrit araçların bakım ve onarımını üstlenecek kişilerin, TSE ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu araçlarla ilgili yeterlilik belgesi alması zorunlu olacak.

TİP ONAYI OLMAYAN ARAÇLAR

Tip onayına tabi olmayan elektrikli ve hibrit araçların ithalatında ise TSE tarafından düzenlenen muafiyet veya kapsam dışı yazısının gümrük idareleri tarafından talep edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi