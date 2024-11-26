Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı!
Otomobil dünyasında öne çıkan markalardan Chery ve Renault, Türkiye pazarında fiyat-performans arayışındaki sürücülerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Chery, Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max modelleriyle SUV kategorisinde iddialı bir konuma sahipken, Renault ise estetik ve uygun fiyat dengesini sunan Clio modeliyle dikkatleri üzerine topluyor. Fiyatlar incelendiğinde, bir Chery SUV modelinin Renault Clio’dan daha uygun bir fiyat etiketi taşıdığı görülüyor. Üstelik faizsiz ödeme avantajları da sunuluyor. İşte detaylar…
FAİZSİZ TAKSİT FIRSATI DUYURULDU
SUV segmentine odaklanan Chery, hem fiyat hem de sunduğu kampanyalarla tüketicilere cazip seçenekler sunuyor. Örneğin, Omoda 5 Pro Vision modelinin satış fiyatı 1.650.000 TL iken, Renault Clio’nun başlangıç fiyatı 1.665.000 TL olarak listeleniyor. Üstelik Chery’nin bu modelinde faizsiz taksit imkanı da bulunuyor.
Ayrıca, Tiggo 7 Pro Max modelinin Intelligent donanım seviyesinde 1.627.000 TL nakit indirimli fiyatıyla, bu araç sınıfının en avantajlı seçeneklerinden biri haline geliyor.
CHERY’NİN FAİZSİZ KAMPANYALARI
Chery, Kasım ayı kampanyaları kapsamında çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor:
Omoda 5 Pro Intelligent:
300.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi seçeneği mevcut.
Ticari müşterilere özel 600.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Tiggo 7 Pro Max:
300.000 TL, 12 ay, %0 faiz avantajı ile sunuluyor.
Ticari müşterilere özel aynı şartlarda daha yüksek kredi tutarı da sağlanıyor.
Tiggo 8 Pro Max:
300.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi avantajına ek olarak ticari müşteriler için 600.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (KASIM 2024)
Renault Clio Fiyatları
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP: 1.189.900 TL
Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 HP: 1.285.000 TL
Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 HP: 1.665.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Fiyatları
Vision: 1.650.000 TL
Intelligent: 1.800.000 TL (Nakit indirimiyle 1.700.000 TL)
Exceptional: 1.925.000 TL (Nakit indirimiyle 1.726.500 TL)
Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyatları
Intelligent: 1.820.000 TL (Nakit indirimiyle 1.627.000 TL)
Exceptional: 1.980.000 TL (Nakit indirimiyle 1.766.500 TL)
Chery Tiggo 8 Pro Max Fiyatları
Intelligent: 2.055.000 TL (Nakit indirimiyle 1.910.000 TL)
Exceptional: 2.200.000 TL