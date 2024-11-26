Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı!

FAİZSİZ TAKSİT FIRSATI DUYURULDU

SUV segmentine odaklanan Chery, hem fiyat hem de sunduğu kampanyalarla tüketicilere cazip seçenekler sunuyor. Örneğin, Omoda 5 Pro Vision modelinin satış fiyatı 1.650.000 TL iken, Renault Clio’nun başlangıç fiyatı 1.665.000 TL olarak listeleniyor. Üstelik Chery’nin bu modelinde faizsiz taksit imkanı da bulunuyor.

Ayrıca, Tiggo 7 Pro Max modelinin Intelligent donanım seviyesinde 1.627.000 TL nakit indirimli fiyatıyla, bu araç sınıfının en avantajlı seçeneklerinden biri haline geliyor.