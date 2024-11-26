Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı!

Otomobil dünyasında öne çıkan markalardan Chery ve Renault, Türkiye pazarında fiyat-performans arayışındaki sürücülerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı! - Resim: 1

Chery, Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max modelleriyle SUV kategorisinde iddialı bir konuma sahipken, Renault ise estetik ve uygun fiyat dengesini sunan Clio modeliyle dikkatleri üzerine topluyor. Fiyatlar incelendiğinde, bir Chery SUV modelinin Renault Clio’dan daha uygun bir fiyat etiketi taşıdığı görülüyor. Üstelik faizsiz ödeme avantajları da sunuluyor. İşte detaylar…

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Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı! - Resim: 2

FAİZSİZ TAKSİT FIRSATI DUYURULDU

SUV segmentine odaklanan Chery, hem fiyat hem de sunduğu kampanyalarla tüketicilere cazip seçenekler sunuyor. Örneğin, Omoda 5 Pro Vision modelinin satış fiyatı 1.650.000 TL iken, Renault Clio’nun başlangıç fiyatı 1.665.000 TL olarak listeleniyor. Üstelik Chery’nin bu modelinde faizsiz taksit imkanı da bulunuyor.

Ayrıca, Tiggo 7 Pro Max modelinin Intelligent donanım seviyesinde 1.627.000 TL nakit indirimli fiyatıyla, bu araç sınıfının en avantajlı seçeneklerinden biri haline geliyor.

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Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı! - Resim: 3

CHERY’NİN FAİZSİZ KAMPANYALARI

Chery, Kasım ayı kampanyaları kapsamında çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor:

Omoda 5 Pro Intelligent:

300.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi seçeneği mevcut.

Ticari müşterilere özel 600.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Tiggo 7 Pro Max:

300.000 TL, 12 ay, %0 faiz avantajı ile sunuluyor.

Ticari müşterilere özel aynı şartlarda daha yüksek kredi tutarı da sağlanıyor.

Tiggo 8 Pro Max:

300.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi avantajına ek olarak ticari müşteriler için 600.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

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Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı! - Resim: 4

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (KASIM 2024)

Renault Clio Fiyatları

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP: 1.189.900 TL

Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 HP: 1.285.000 TL

Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 HP: 1.665.000 TL

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Otomotiv Devlerinden Sıfır Faiz Kampanyası: Favori Modeller Birbirini Solladı! - Resim: 5

Chery Omoda 5 Pro Fiyatları

Vision: 1.650.000 TL

Intelligent: 1.800.000 TL (Nakit indirimiyle 1.700.000 TL)

Exceptional: 1.925.000 TL (Nakit indirimiyle 1.726.500 TL)

Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyatları

Intelligent: 1.820.000 TL (Nakit indirimiyle 1.627.000 TL)

Exceptional: 1.980.000 TL (Nakit indirimiyle 1.766.500 TL)

Chery Tiggo 8 Pro Max Fiyatları

Intelligent: 2.055.000 TL (Nakit indirimiyle 1.910.000 TL)

Exceptional: 2.200.000 TL

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