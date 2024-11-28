Otomotiv Devleri Güç Tazeledi: Tarih Verildi! 18 Yeni Model İçin Düğmeye Basıldı

Çin pazarında her büyük otomobil üreticisinin yerel bir ortakla işbirliği yapması, Çin hükümetinin uyguladığı zorunluluklardan biri olarak 40 yıl önce Volkswagen ve SAIC arasında başlamıştı. Bu işbirliğinin 40. yıl dönümünde, iki şirket, mevcut anlaşmalarını 2040'a kadar uzatmak için imzalar atarak güçlü bir işbirliği mesajı verdi.

2030’A KADAR 18 YENİ MODEL PİYASAYA SÜRÜLECEK

Volkswagen ve SAIC arasındaki mevcut anlaşma 2030'da sona eriyor. Ancak, şirketler, ürün geliştirme ve üretim planlarının çok yıllık döngüler gerektirmesi nedeniyle bu anlaşmayı erken uzatmaya karar verdi. SAIC Volkswagen, Çin pazarına özel 15 model dahil olmak üzere toplamda 18 yeni modelin tanıtımını yapmayı hedefliyor. Bu modellerden 6'sı tamamen elektrikli olacak ve bunlardan 2'si “Compact Main Platform” (CMP) adı verilen bölgesel bir mimari üzerine geliştirilecek.