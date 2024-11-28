Otomotiv Devleri Güç Tazeledi: Tarih Verildi! 18 Yeni Model İçin Düğmeye Basıldı
Volkswagen ve Çinli otomobil üreticisi SAIC, ortaklıklarının 40. yıl dönümünde, işbirliklerini 2040 yılına kadar uzatmaya karar verdi. İki şirket 2030 yılına kadar 18 yeni modelin piyasaya sürecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin pazarında her büyük otomobil üreticisinin yerel bir ortakla işbirliği yapması, Çin hükümetinin uyguladığı zorunluluklardan biri olarak 40 yıl önce Volkswagen ve SAIC arasında başlamıştı. Bu işbirliğinin 40. yıl dönümünde, iki şirket, mevcut anlaşmalarını 2040'a kadar uzatmak için imzalar atarak güçlü bir işbirliği mesajı verdi.
2030’A KADAR 18 YENİ MODEL PİYASAYA SÜRÜLECEK
Volkswagen ve SAIC arasındaki mevcut anlaşma 2030'da sona eriyor. Ancak, şirketler, ürün geliştirme ve üretim planlarının çok yıllık döngüler gerektirmesi nedeniyle bu anlaşmayı erken uzatmaya karar verdi. SAIC Volkswagen, Çin pazarına özel 15 model dahil olmak üzere toplamda 18 yeni modelin tanıtımını yapmayı hedefliyor. Bu modellerden 6'sı tamamen elektrikli olacak ve bunlardan 2'si “Compact Main Platform” (CMP) adı verilen bölgesel bir mimari üzerine geliştirilecek.
İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÜRETİMİ DE DEVAM EDECEK
Çinli müşterilerin Avrupa ve Kuzey Amerika'daki emsallerinden çok daha hızlı bir şekilde elektrikli araçlara yönelmesi, SAIC Volkswagen’in içten yanmalı motorlara sahip araçlardan tamamen vazgeçeceği anlamına gelmiyor. 2026 yılında, iki tamamen elektrikli modelle birlikte 3 şarj edilebilir hibrit model ve 2 menzil uzatıcı elektrikli model de piyasaya sürülecek.
FABRİKA SATIŞI VE İŞ GÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan, Volkswagen SAIC, Çin’in Sincan Eyaleti’nin başkenti Urumçi'deki fabrikasını, devlete ait Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC) şirketine devrettiğini duyurdu. Bu fabrika, yıllarca Uygurlar’a yönelik zorla çalıştırma iddialarına konu olmuştu, ancak Volkswagen bu suçlamaları reddetmişti. 2013 yılında faaliyete giren fabrika, son yıllarda önemini kaybetmiş ve sadece 200 kişilik bir ekiple son kontroller ve teslimatlar yapılır hale gelmişti. 2019'dan bu yana ise fabrikada herhangi bir araç üretilmedi.
Volkswagen, Çin’deki pazar liderliğini geçtiğimiz yıllarda BYD’ye kaptırmıştı ve bu yıl da BYD'nin liderliği ele geçirmesi bekleniyor. Almanya merkezli otomobil üreticisi, SAIC ile olan işbirliğini güçlendirerek, Çin'deki rekabet gücünü artırmayı planlıyor.