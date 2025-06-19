Otomotiv Devinin Yaptığı Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Tarihte Eşi Benzeri Görülmedi

125 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞIRILDI

Takata skandalı, otomotiv tarihinde benzeri görülmemiş bir geri çağırma zincirini tetiklemişti. Şirketin ürettiği hava yastıkları zamanla nem ve ısıya maruz kaldıklarında kimyasal bozulmaya uğruyor, bu da sistemin patlayıcı bir şekilde çalışmasına ve ölümcül şarapnel etkisi yaratmasına neden oluyordu. Dünya genelinde 125 milyondan fazla araç bu nedenle geri çağrılmış durumda.