Otomotiv Devinin Yaptığı Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Tarihte Eşi Benzeri Görülmedi
Otomotiv endüstrisinin kara lekesi olarak nitelendirilen Takata hava yastığı skandalı yeniden gündemde. 2017 yılında iflas eden Japon üretici Takata’nın hava yastıkları nedeniyle Fransa’da 400 bin araç geri çağrıldı. Skandalın odağında bu kez Citroen C3 ve DS3 modelleri yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransız yetkililer, Haziran ayının ilk haftasında meydana gelen bir trafik kazasında, Takata hava yastığına sahip Citroen C3 model bir aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava yastığının açılmasıyla birlikte içinden metal parçalar fırladığı ve bu parçaların şarapnel etkisi yarattığı ifade edildi. Benzer bir olay Reims kentinde yaşandı ve 40’lı yaşlardaki bir kadın, hava yastığı infilakı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
CITROEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Skandala ilişkin sert adımlar atılmaya başlandı. Özellikle 2008 ile 2013 yılları arasında üretilen Citroen C3 ve DS3 modelleri için üretici firma tarafından yapılan açıklamada, araç sahiplerine araçlarını kesinlikle kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı. Sadece Fransa’nın kuzey bölgesinde 400 binin üzerinde araç geri çağrılırken, bu sayının ülke genelinde hızla artması bekleniyor.
TRAFİKTEN MEN KARARI
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, kamu güvenliğini sağlamak adına çarpıcı bir açıklama yaptı. Takata hava yastığına sahip Citroen modellerinin trafikten men edileceğini duyuran Tabarot, bu adımın yalnızca geri çağırma prosedürüyle sınırlı kalmayacağını, potansiyel risk taşıyan tüm araçların aktif kullanımının yasaklanacağını belirtti.
125 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞIRILDI
Takata skandalı, otomotiv tarihinde benzeri görülmemiş bir geri çağırma zincirini tetiklemişti. Şirketin ürettiği hava yastıkları zamanla nem ve ısıya maruz kaldıklarında kimyasal bozulmaya uğruyor, bu da sistemin patlayıcı bir şekilde çalışmasına ve ölümcül şarapnel etkisi yaratmasına neden oluyordu. Dünya genelinde 125 milyondan fazla araç bu nedenle geri çağrılmış durumda.