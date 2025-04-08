Otomotiv Devinin Hisseleri Dibe Vurdu! Beklentiler Tersine Döndü, Alarm Veriyor

Elektrikli araç devi Tesla’nın hisse senetlerinde yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününde seans öncesi işlemlerde yüzde 10’un üzerinde gerileyerek 214,80 dolara kadar düştü. Bu fiyat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in geçtiğimiz ay "Bir daha asla bu kadar ucuz olmayacak" diyerek yatırımcılara çağrı yaptığı seviyenin de altına işaret ediyor.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ İVME KAZANDI

19 Mart’ta Fox News’e konuşan Bakan Lutnick, Tesla hisselerinin dip seviyelerde olduğunu belirterek yatırımcılara alım yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra ise Tesla CEO’su Elon Musk, şirket çalışanlarına hisselerini satmamalarını önererek güven tazelemeye çalışmıştı. Ancak yapılan açıklamalar piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine, hisselerdeki düşüş ivme kazandı.