Otomotiv Devinin Hisseleri Dibe Vurdu! Beklentiler Tersine Döndü, Alarm Veriyor
Elektrikli araç devi Tesla hisseleri, Aralık 2024’ten bu yana yüzde 50 değer kaybetti. Hisselerde, siyasi tartışmalar ve Çin rekabetinin etkili olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araç devi Tesla’nın hisse senetlerinde yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününde seans öncesi işlemlerde yüzde 10’un üzerinde gerileyerek 214,80 dolara kadar düştü. Bu fiyat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in geçtiğimiz ay "Bir daha asla bu kadar ucuz olmayacak" diyerek yatırımcılara çağrı yaptığı seviyenin de altına işaret ediyor.
HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞ İVME KAZANDI
19 Mart’ta Fox News’e konuşan Bakan Lutnick, Tesla hisselerinin dip seviyelerde olduğunu belirterek yatırımcılara alım yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra ise Tesla CEO’su Elon Musk, şirket çalışanlarına hisselerini satmamalarını önererek güven tazelemeye çalışmıştı. Ancak yapılan açıklamalar piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine, hisselerdeki düşüş ivme kazandı.
YÜZDE 50 ORANINDA DEĞER KAYBETTİ
Tesla hisseleri, Aralık 2024’teki zirve seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetmiş durumda. Uzmanlara göre, bu düşüşte yalnızca ekonomik veriler değil, siyasi gelişmeler de etkili oldu. ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi ve Elon Musk’ın yönetimle olan yakın ilişkisi başlangıçta olumlu yorumlansa da, zamanla Musk’ın politik tartışmaların odağında yer alması markaya zarar verdi. Bu durum, bazı tüketicilerin ürünlere karşı tepki göstermesine ve boykot çağrılarının artmasına yol açtı.
GÜMRÜK TARİFELERİ TEHDİT OLUŞTURUYOR
Tesla’ya uzun süredir destek veren Wedbush Securities Analisti Daniel Ives, son gelişmelerin ardından şirketin hisse hedef fiyatını önemli ölçüde düşürdü. Ives, yatırımcılara gönderdiği notta, özellikle Trump’ın dış ticaret politikalarının Tesla’nın küresel tedarik zincirine zarar verebileceğini ifade etti. Çin’de ise yerli markaların güç kazandığına dikkat çeken analist, "BYD, Nio, Xpeng gibi güçlü rakiplerle Tesla’nın rekabeti her geçen gün zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.