Otomotiv Devinden Yeni Tasarım: Arka Camı Olmayan Modeli Satışa Çıkıyor!

TEASER GÖRSELİNDEKİ GİZEMLİ DETAYLAR



Paylaşılan ilk teaser görseli, aracın sol arka çamurluğuna odaklanıyor. Ancak en dikkat çekici detay, aracın arka camının olmaması. Bu özellik, konsept modelin benzersiz bir tasarım anlayışını yansıttığını veya üretim versiyonunda tıpkı Polestar 4'te olduğu gibi ileri düzey bir kamera sistemi kullanılacağını işaret ediyor.



Jaguar, bu yenilikçi konseptiyle sadece elektrikli araç pazarında değil, tüm otomotiv dünyasında güçlü bir iz bırakmaya hazırlanıyor. Miami’deki tanıtım, markanın bu dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak.