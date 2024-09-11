Otomotiv Devinden Tarihi Hamle: Sektörde Yer Yerinden Oynadı, Fabrikasına Kilit Vuracak

Otomotiv dünyasında son yıllarda Çin ve ABD'den gelen teknolojik atılımlar, Avrupa'da büyük tartışmalara yol açarken, Volkswagen 300 bin çalışanın istihdam edildiği Almanya'daki fabrikalarını kapatma planını duyurdu. Şirket, bu hamlenin kısa vadede gerekli olan yapısal düzenlemeler için yeterli olmadığını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla üretim tesislerinin kapatılmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. İşçi Konseyi ile alınan tüm önlemler değerlendirildikten sonra bu kararın alındığını açıklayan Volkswagen, iş güvencesini de sonlandırma kararıyla dikkat çekti.

Alman otomobil üreticileri, yüksek enflasyon, enerji maliyetlerindeki artış, yavaşlayan ekonomik büyüme, Tesla ve Çinli markaların artan rekabetiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Elektrikli araçlara geçiş süreci ise Almanya ve Avrupa Birliği'nde çeşitli düzenlemeler ve hammadde temini zorluklarıyla daha da karmaşık hale geliyor. Bu geçiş sürecinde Volkswagen gibi firmalar, batarya teknolojilerine büyük yatırımlar yaparken, yüksek maliyetlerle başa çıkmak zorunda kalıyor.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, iki yıl önce göreve geldikten sonra personel maliyetlerini 2026'ya kadar beşte bir oranında azaltma planını devreye sokmuştu. Ancak iki yılda sadece 3 milyar avro tasarruf yapılabilmesi nedeniyle, Blume daha fazla adım atma ihtiyacı hissetti ve bu doğrultuda şirketin iş güvencesi garantisini sona erdirerek fabrikaları kapatma kararını aldı.