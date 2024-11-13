Otomotiv Devinden Flaş Karar: Binlerce Aracını Geri Çağırıyor

TESLA ÜCRETSİZ TAMİR EDİYOR

Bu sorunu fark eden ilk şirket oldu ve etkilenmiş tüm araçların sürüş invertörlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu. Ancak, bu durum Tesla'nın kalitesine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.