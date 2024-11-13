Otomotiv Devinden Flaş Karar: Binlerce Aracını Geri Çağırıyor
Tesla, Cybertruck modellerinde sürüş invertöründe ciddi bir arıza olduğunu tespit etti. Şirket, şürüş güvenliğini riske attığı gerekçesiyle Cybertruck'ları 6. kez geri çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli araçların öncüsü Tesla, fütüristik pickup modeli Cybertruck ile yaşadığı sorunlar zinciriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay, 27 binin üzerinde Cybertruck'ı geri görüş kamerası sorunuyla servislere çağıran şirket, şimdi de yeni bir güvenlik zafiyeti nedeniyle 2 binin üzerinde aracı geri çağırıyor.
BÜYÜK TEHLİKE
Son yapılan incelemeler, 6 Kasım 2023 ile 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında üretilen Cybertruck modellerinde sürüş invertöründe ciddi bir arıza olduğunu ortaya koydu. Bu arıza, sürücünün gaz pedalına bastığında aracın hızlanmaması, yani itiş gücünü kaybetmesi anlamına geliyor. Özellikle yoğun trafik veya ani manevralar sırasında bu durum, ciddi kazalara yol açabilecek potansiyele sahip.
TESLA ÜCRETSİZ TAMİR EDİYOR
Bu sorunu fark eden ilk şirket oldu ve etkilenmiş tüm araçların sürüş invertörlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu. Ancak, bu durum Tesla'nın kalitesine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.