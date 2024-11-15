Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak

Hyundai, yüksek performanslı elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptı. Performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli olan IONIQ 5 N, Türkiye'de satışa sunuldu. 650 beygir gücüyle dikkat çeken araç, hem günlük kullanım konforu hem de pist performansı sunuyor.