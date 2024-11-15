Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak

Otomobil devi Hyundai, performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N'i Türkiye'de satacak.

Kaynak: AA

Araba Otomobil
Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak - Resim: 1

Hyundai, yüksek performanslı elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptı. Performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli olan IONIQ 5 N, Türkiye'de satışa sunuldu. 650 beygir gücüyle dikkat çeken araç, hem günlük kullanım konforu hem de pist performansı sunuyor.

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Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak - Resim: 2

Kore'deki Namyang Ar-Ge Merkezi ve Almanya'nın ünlü pisti Nürburgring'de geliştirilen IONIQ 5 N, pist deneyimini günlük hayata taşıyor. Aracın dış tasarımı, agresif çizgileri ve aerodinamik yapısıyla dikkat çekerken, iç mekanında spor otomobil konseptine uygun bir tasarım benimsendi.

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Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak - Resim: 3

ÇİFT ELEKTRİK MOTOR

Hyundai'nin elektrikli global modüler platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen IONIQ 5 N, çift elektrik motoru ve 84 kWh batarya sayesinde 650 beygir gücü üretiyor. N Grin Boost özelliği sayesinde 10 saniye boyunca maksimum güç çıkışı elde edilebiliyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor.

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Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak - Resim: 4

SÜRÜŞ KEYFİNİ ARTTIRAN ÖZELLİKLER

N Brake Regen: Virajlarda daha iyi kontrol için frenleme gücünü artırıyor.

N Pedal ve N Drift Optimizer: Sürücüye daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Hyundai Smart Sense: Yolda güvenliği artıran gelişmiş sürüş destek sistemleri.

12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli: N modu dahil birçok özelliğe erişim imkanı sunuyor.

Head-Up Display ve dijital dikiz aynası: Sürüşü daha konforlu hale getiriyor.

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