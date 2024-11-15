Otomotiv Devinden Flaş Hamle: Türkiye'de Satılacak
Otomobil devi Hyundai, performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N'i Türkiye'de satacak.
Kaynak: AA
Hyundai, yüksek performanslı elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yaptı. Performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli olan IONIQ 5 N, Türkiye'de satışa sunuldu. 650 beygir gücüyle dikkat çeken araç, hem günlük kullanım konforu hem de pist performansı sunuyor.
Kore'deki Namyang Ar-Ge Merkezi ve Almanya'nın ünlü pisti Nürburgring'de geliştirilen IONIQ 5 N, pist deneyimini günlük hayata taşıyor. Aracın dış tasarımı, agresif çizgileri ve aerodinamik yapısıyla dikkat çekerken, iç mekanında spor otomobil konseptine uygun bir tasarım benimsendi.
ÇİFT ELEKTRİK MOTOR
Hyundai'nin elektrikli global modüler platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen IONIQ 5 N, çift elektrik motoru ve 84 kWh batarya sayesinde 650 beygir gücü üretiyor. N Grin Boost özelliği sayesinde 10 saniye boyunca maksimum güç çıkışı elde edilebiliyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyor.
SÜRÜŞ KEYFİNİ ARTTIRAN ÖZELLİKLER
N Brake Regen: Virajlarda daha iyi kontrol için frenleme gücünü artırıyor.
N Pedal ve N Drift Optimizer: Sürücüye daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.
Hyundai Smart Sense: Yolda güvenliği artıran gelişmiş sürüş destek sistemleri.
12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli: N modu dahil birçok özelliğe erişim imkanı sunuyor.
Head-Up Display ve dijital dikiz aynası: Sürüşü daha konforlu hale getiriyor.