Otomotiv Devinden Büyük Kampanya: Çabuk Davranan Ucuza Alacak

Civic Sedan’ın Executive+ donanım paketi için 135 bin TL indirim sağlanırken, 200 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunuluyor. Bu kampanya, modeli tercih edenlere ekonomik açıdan önemli bir avantaj sağlıyor.