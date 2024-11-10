Otomotiv Devinden Büyük Kampanya: Çabuk Davranan Ucuza Alacak
Honda, Kasım ayına özel olarak Civic Sedan ve yenilenen HR-V e:HEV modellerinde avantajlı kampanyalar sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Civic Sedan’ın Executive+ donanımı için cazip indirim ve kredi fırsatları kullanıcıları bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Civic Sedan’ın Executive+ donanım paketi için 135 bin TL indirim sağlanırken, 200 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade imkanı sunuluyor. Bu kampanya, modeli tercih edenlere ekonomik açıdan önemli bir avantaj sağlıyor.
Öte yandan, makyajlanan HR-V e:HEV modelinin Advance donanımında da 155 bin TL indirim ve 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli ödeme seçeneği mevcut.
Bu kampanya, hibrit araç almayı düşünen kullanıcılar için çekici bir alternatif oluşturuyor.
Honda’nın sunduğu bu özel fırsatlar, hem Civic Sedan’ın üst donanım özelliklerini hem de HR-V e:HEV modelinin yenilenen tasarımını ve teknolojik donanımlarını öne çıkarıyor.