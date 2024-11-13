Otomotiv Devinden 500 Bin Liralık Büyük Kampanya
Amerikan otomotiv devi Ford, Türkiye pazarında sıfır araç sahibi olmak isteyenler için Kasım ayına özel büyük bir kampanya başlattı. Kampanya, popüler modelleri Focus Sedan, Courier, Transit ve Tourneo Custom gibi araçları kapsıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde sıfır otomobil satışlarında yaşanan düşüşü göz önünde bulunduran otomotiv firmaları, alıcılar için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Honda'nın faizsiz kredi fırsatlarıyla dikkat çeken kampanyasına, Ford da Kasım ayında katıldı.
Ford’un Türkiye'deki bu dev kampanyası, manuel vitesli araçlar için faizsiz kredi imkânı sağlıyor. Kampanya, Kasım ayı boyunca geçerli olacak ve Ford, Focus modeli başta olmak üzere alıcılarına büyük bir finansal kolaylık sunuyor.
FORD FOCUS İÇİN ÖZEL TEKLİFLER
5 Kasım 2024 itibariyle başlayan kampanyada, Focus modeli için bireysel müşterilere 300.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kampanya 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve Ford, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.
500 BİN LİRALIK KAMPANYA
Ticari araç almak isteyen şirketler için de büyük fırsatlar mevcut. Ford, şirketlere 500.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlıyor. Ancak, kampanyadan yararlanmak isteyen şirketlerin, FKasko veya Bakım Paketi satın alması gerektiği belirtiliyor.
Başvurular Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak ve aylık taksit tutarı yaklaşık 41.666,67 TL olarak hesaplandı.