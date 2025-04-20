Otomotiv Devinden 300 Bin Liralık Büyük Kampanya! Araba Alacaklar Yaşadı

Fiat Doblo, uzun yıllardır hafif ticari araç pazarında güçlü bir konuma sahip. Citroën Berlingo, Opel Combo ve Peugeot Rifter gibi rakipleriyle benzer iç mekan tasarımlarına sahip olsa da, son kasa değişimiyle birlikte pazar payında bir azalma gözlendi. Bu durum, bazı müşteriler arasında güven eksikliği yaratırken, Fiat bayileri bu boşluğu dolduracak büyük bir kampanya başlattı.