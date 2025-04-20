Otomotiv Devinden 300 Bin Liralık Büyük Kampanya! Araba Alacaklar Yaşadı
Fiat Doblo, Nisan ayında başlattığı büyük kampanya ile dikkatleri üzerine topladı. 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları ile Doblo sahibi olma şansı sunuluyor. Bu sürpriz kampanyanın, hafif ticari araç pazarında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Piyasa uzmanları, bu indirimin Fiat Doblo’nun satışlarına önemli katkı sağlayacağını öngörüyor. İşte kampanyanın tüm detayları ve değerlendirmeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Fiat Doblo, uzun yıllardır hafif ticari araç pazarında güçlü bir konuma sahip. Citroën Berlingo, Opel Combo ve Peugeot Rifter gibi rakipleriyle benzer iç mekan tasarımlarına sahip olsa da, son kasa değişimiyle birlikte pazar payında bir azalma gözlendi. Bu durum, bazı müşteriler arasında güven eksikliği yaratırken, Fiat bayileri bu boşluğu dolduracak büyük bir kampanya başlattı.
İNDİRİM VE FAİZSİZ FİNANSMAN FIRSATLARI
Fiat bayilerinin sunduğu 175 bin TL’lik indirim, Doblo’yu daha cazip hale getiren bir hamle olarak öne çıkıyor. Kampanya ile ayrıca 300 bin TL faizsiz finansman desteği de sunuluyor. 12 ay vadeli ödeme seçenekleriyle, araç alım süreci daha ulaşılabilir hale geliyor. Ek olarak, esnek kredi paketleriyle müşterilere bütçelerine uygun finansal çözümler sağlanıyor.
MODEL SEÇENEKLERİ VE FİYAT LİSTESİ
Fiat Doblo, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleriyle geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. İşte mevcut modeller ve fiyatları:
Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 (Manuel Benzin): 1.159.900 TL fiyatıyla, verimli motoru ve manuel şanzımanı ile ekonomik bir seçenek.
Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 (Manuel Dizel): 1.294.900 TL’den satışa sunulan bu model, düşük yakıt tüketimi ve güçlü performansı bir arada sunuyor.
Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 (Manuel Dizel): 1.394.900 TL fiyatıyla, ekonomik kullanım için uygun donanıma sahip.
Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT (Otomatik Dizel): 1.489.900 TL fiyatıyla konforlu bir sürüş imkanı sunuyor.
Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT (Otomatik Dizel): 1.619.900 TL fiyatıyla, üst donanım arayanlara hitap eden bir model.
UZMANLARDAN UYARI
Piyasa uzmanları, Fiat Doblo’nun sunduğu bu kampanyanın satışları önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor. Özellikle faizsiz finansman desteği, alıcıların kararını olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, rakip firmaların benzer kampanyalar düzenlemesi durumunda bu avantajın ne kadar süreyle devam edeceği merak konusu.