Otomotiv Devinde Her Şey Sil Baştan! Tasarımını Değiştirip, Fiyatlarını Dibe Çekecek
Volkswagen, elektrikli otomobil serisi ID.3 ve ID.4 modelleriyle ilgili eleştirileri sonrası tasarım ve performans alanlarında yenilik sürecine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen’in geliştirme müdürü Kai Grünitz, bu modellerin tasarımının yeniden şekillendirileceğini ve marka kimliğine daha uygun bir çizgi izleneceği açıklamasını yaptı. Yapılacak değişiklikler sadece dış tasarımla sınırlı kalmayacak; iç mekan kalitesi, kullanılan malzemeler ve performans özellikleri de önemli ölçüde iyileştirilecek.
GELENEKSEL MARKA KİMLİĞİYLE BULUŞMA
ID.3 ve ID.4 modelleri, Volkswagen’in elektrikli araç piyasasına girişini temsil eden öncü modeller olsa da, özellikle Avrupa pazarında beklentilerin gerisinde kaldı. Bu durum, modellerin tasarım ve fiyat politikalarının kullanıcı beklentilerini yeterince karşılamadığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. Grünitz, yeni tasarımların Volkswagen’in geleneksel marka kimliğine daha yakın olacağını, aynı zamanda modern elektrikli araç pazarına uyum sağlayacak yenilikler sunacağını belirtti.
MALZEME VE PERFORMANSTA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK
Volkswagen, yenilenen ID.3 ve ID.4 modellerinde malzeme kalitesine ayrı bir önem veriyor. Daha önce eleştirilen sert plastiklerin yerine, daha lüks ve dayanıklı malzemeler kullanılacak. Bunun yanı sıra, performans açısından da büyük adımlar atılması planlanıyor. Yenilenen modellerde batarya maliyetlerinin düşürülmesi ve sürüş destek teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
FİYATLARI DİBE ÇEKECEK
ID.3’ün Almanya’da yaklaşık 39.990 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılması, Çin pazarında aynı modelin 16.000 Euro seviyesinde satışa sunulması nedeniyle ciddi eleştirilere neden olmuştu. Volkswagen’in yeniliklerle birlikte bu fiyat farkını daha makul bir seviyeye çekmeyi hedeflediği belirtiliyor.