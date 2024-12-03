Otomotiv Devinde Her Şey Sil Baştan! Tasarımını Değiştirip, Fiyatlarını Dibe Çekecek

MALZEME VE PERFORMANSTA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK

Volkswagen, yenilenen ID.3 ve ID.4 modellerinde malzeme kalitesine ayrı bir önem veriyor. Daha önce eleştirilen sert plastiklerin yerine, daha lüks ve dayanıklı malzemeler kullanılacak. Bunun yanı sıra, performans açısından da büyük adımlar atılması planlanıyor. Yenilenen modellerde batarya maliyetlerinin düşürülmesi ve sürüş destek teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.