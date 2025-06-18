Otomotiv Devinde Güvenlik Alarmı: Binlercesi Geri Çağırılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ford’un geri çağırma kararı 27 bin 768 adet dört kapılı 2025 Bronco modelini kapsıyor. Yetkililer, araçların sol arka kapısındaki çocuk kilidinin kapalı olmasına rağmen içeriden açılabildiğini belirledi. Bu durumun, özellikle çocuklu aileler için ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceği vurgulandı.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATTI

Ford yetkilileri konuyla ilgili olarak sorunun tespit edildiğini ve ilgili araç sahiplerinin bilgilendirileceğini açıkladı. Şirket, araçların yetkili servislerde ücretsiz olarak onarılacağını belirtti. Geri çağırma sürecinin detaylarına ilişkin bilgilendirme yaz sezonu içinde araç sahiplerine gönderilecek.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Uzmanlar, otomobil güvenliğinde çocuk kilitlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, küçük bir teknik arızanın bile potansiyel tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Ford’un hızlı aksiyon alması, olası kazaların önüne geçilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi