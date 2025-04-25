Otomotiv Devi Üretimini Sonlandırıyor, Büyük İşbirliğine Hazırlanıyor! Piyasalar Fena Kızışacak
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, ABD'nin uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergilerine karşılık olarak üretim planlarını yeniden şekillendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, bazı Tucson SUV modellerinin montajını Meksika’dan ABD’ye taşıma kararı aldı. Aynı zamanda, Güney Kore dışındaki üretim üslerinin çeşitlendirilebileceği sinyali de verildi.
21 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA HAZIRLANIYOR
Hyundai, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak için toplam 21 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Georgia’daki üretim tesislerinin genişletilmesi bu planın merkezinde yer alıyor. Ancak bu hamlenin etkilerinin kısa vadede hissedilmesi beklenmiyor. Üretim kapasitesindeki artışın zaman alacağı, bu nedenle tarifelerin yükünü hemen hafifletmeyeceği belirtiliyor.
ENVANTERDE DENGESİZLİK YARATTI
Tucson üretiminin bir kısmının ABD’ye kaydırılması, Kuzey Amerika’da yaklaşık 3,1 aylık araç stoğu oluşmasına neden oldu. Bu durum, şirketin üretim planlarını yeniden dengelemesi gerektiğine işaret ediyor.
GENERAL MOTORS İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE
Hyundai'nin planları yalnızca üretimle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Şirketin, ABD merkezli General Motors ile elektrikli ticari araç üretimi konusunda iş birliği yapmayı değerlendirdiği öne sürülüyor.