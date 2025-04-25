Otomotiv Devi Üretimini Sonlandırıyor, Büyük İşbirliğine Hazırlanıyor! Piyasalar Fena Kızışacak

21 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA HAZIRLANIYOR

Hyundai, ABD'deki üretim kapasitesini artırmak için toplam 21 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. Georgia’daki üretim tesislerinin genişletilmesi bu planın merkezinde yer alıyor. Ancak bu hamlenin etkilerinin kısa vadede hissedilmesi beklenmiyor. Üretim kapasitesindeki artışın zaman alacağı, bu nedenle tarifelerin yükünü hemen hafifletmeyeceği belirtiliyor.