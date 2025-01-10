Otomotiv Devi Üç Koldan Sarıldı: O Tarihte Türkiye’ye Geliyor! Fiyatı Belli Oldu

ÜST DÜZEY YOL TUTUŞ

Honda, macera tutkunlarına özel olarak tasarladığı yeni NX500 modeliyle hem şehir içi hem de off-road kullanımlarında üstün bir performans sunuyor. 1980’lerin NX650 modelinden ilham alan tasarımıyla dikkat çeken NX500, 41 mm Showa SFF-BP USD süspansiyonları ve hafif jantlarıyla her türlü yol koşulunda konforlu bir sürüş sağlıyor.

FİYAT ETİKETİ AÇIKLANDI

Yeni LED aydınlatma sistemi ve 5 inçlik tam renkli TFT ekran gibi modern teknolojilerle donatılan model, 471 cc hacimli motoruyla 8.600 d/d’de 35 kW güç ve 6.500 d/d’de 43 Nm tork üretiyor. 3,6 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketim değerine sahip NX500, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 399 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.