Otomotiv Devi Üç Koldan Sarıldı: O Tarihte Türkiye’ye Geliyor! Fiyatı Belli Oldu
Honda, yenilikçi tasarım ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken 500 Serisi çatısı altındaki üç yeni motosiklet modelini 18 Ocak'ta Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.
Kaynak: AA
Honda’nın streetfighter tasarım çizgisini taşıyan yeni Hornet 500, sportif estetiği ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Çelik elmas tipi ana şasiye sahip model, 188 kg ağırlığı, 41 mm Showa SFF-BP USD çatalı ve 785 mm sele yüksekliği ile hafif ve dengeli bir sürüş sunuyor.
HEM ŞEHİR İÇİ HEM UZUN YOLDA TOZ ATIYOR
471 cc sıvı soğutmalı paralel çift silindirli motoru sayesinde 8.600 d/d’de 35 kW güç ve 6.500 d/d’de 43 Nm tork üreten Hornet 500, hem şehir içi kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda keyifli bir deneyim vaat ediyor. Yakıt verimliliğiyle öne çıkan model, 3,5 lt/100 km (WMTC) tüketim değeriyle ekonomik bir seçenek sunuyor. Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleri bulunan Hornet 500, 372 bin TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
TAM DONANIM VE YÜKSEK PERFORMANS
2013’ten bu yana Honda’nın en popüler modelleri arasında yer alan CBR500R, yenilenen tasarımı ve donanımıyla günlük kullanımda yüksek performansı bir araya getiriyor. Çift LED farlarıyla gece sürüşlerinde geniş bir görüş açısı sunan model, aerodinamik tasarımıyla hava akışını iyileştirerek yol tutuşunu artırıyor.
387 BİN LİRADAN SATILACAK
471 cc sıvı soğutmalı motoruyla 8.600 d/d’de 35 kW güç ve 6.500 d/d’de 43 Nm tork üreten CBR500R, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahip. 3,5 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketim değeri ile 485 kilometrelik menzil sunan model, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle 387 bin TL fiyatla satışta olacak.
ÜST DÜZEY YOL TUTUŞ
Honda, macera tutkunlarına özel olarak tasarladığı yeni NX500 modeliyle hem şehir içi hem de off-road kullanımlarında üstün bir performans sunuyor. 1980’lerin NX650 modelinden ilham alan tasarımıyla dikkat çeken NX500, 41 mm Showa SFF-BP USD süspansiyonları ve hafif jantlarıyla her türlü yol koşulunda konforlu bir sürüş sağlıyor.
FİYAT ETİKETİ AÇIKLANDI
Yeni LED aydınlatma sistemi ve 5 inçlik tam renkli TFT ekran gibi modern teknolojilerle donatılan model, 471 cc hacimli motoruyla 8.600 d/d’de 35 kW güç ve 6.500 d/d’de 43 Nm tork üretiyor. 3,6 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketim değerine sahip NX500, siyah, kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 399 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.